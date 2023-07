Helena Puljiz: Premijer je sve stavio pod kontrolu, osim predsjednika Republike

Podijeli :

Novinarka Helena Puljiz u Newsnightu je analizirala izvaredno obraćanje predsjednika Zorana Milanovića, njegov odnos s premijerom Andrejem Plenkvoićem i krizu u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (VSOA) i problem oko imenovanja njenog ravnatelja.

“Predsjednik je izrekao vrlo oštru ocjenu i optužio premijera da narušava ustavni i demokratski poredak, to su velike riječi. Uz to je priprijetio da će poduzeti sve što mu stoji na raspolaganju, a što mu stoji, to ćemo tek vidjeti”, započela je Puljiz.

Navodi da su ostala tri dana tijekom kojih premijer može sjesti s predsjednikom i dogovoriti se o kandidatu.

Analiza odnosa između Milanovića i Plenkovića: “Taj sukob će sve više jačati” Milanović: Plenković vrši udar na ustavni poredak i demokraciju

“Nije važan njihov osobni odnos, njih obvezuje Ustav. Premijer je rekao da će doći kad mu se Milanović ispriča. U Ustavu ne piše na koji način moraju komunicirati, ne piše ništa o uvredi, ali piše koje su im obveze kad je riječ o imenovanjima šefova tajnih službi i koja im je odgovornost za taj sustav”, kazala je Puljiz.

“Milanović je u pravu, svima nam teče rok, za tri dana država članica NATO-a u trneutku kad smo de facto zbog politike EU-a u ratu s Rusijom, mi ostajemo bez šefa vojne obavještajne službe. Predsjednik RH optužuje premijera da ne želi imenovati novog šefa jer želi sve podjarmiti i staviti pod kontrolu stranke, i to je doista loše. Doista, premijer je sve stavio pod kontrolu, osim predsjednika Republike, on je posljednja točka demokratskog sustava koji nije pod kontrolom predsjednika Vlade, što je iznimno loše za demokratski poredak”, istaknula je.

“Ako se premijer odbija sastati s predsjednikom, što mu je ustavna i zakonska obveza i ako prođe ovaj rok (do 10. srpnja), on će doista ugroziti ustavni poredak jer on to radi iz čiste samovolje”, poručila je Puljiz.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?” Milanović: Plenković vrši udar na ustavni poredak i demokraciju