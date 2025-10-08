Oglas

Hitno se povlači voće uvezeno iz Italiјe: Inspektori pronašli visoku razinu opasne kemikalije

08. lis. 2025. 08:39
Pixabay/ilustracija

Prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), talijansko grožđe, osim što se prodavalo u Sloveniji, završilo je i na hrvatskom tržištu.

U bijelom stolnom grožđu, koje se prodaje u Sloveniji i Hrvatskoj, a uvezeno je iz Italije, pronađene su nedopuštene i štetne kemikalije.

Analizom je utvrđeno da voće sadrži visoku razinu pesticida acetamiprida – neonikotinoidnog insekticida koji ubija nametnike djelujući na njihov živčani sustav.

Slovenski inspektori koji su uzeli uzorak otkrili su da grožđe sadrži 0,23 mg/kg acetamiprida, što je čak tri puta više od dopuštene razine, prenosi Dnevnik.hr.

Prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), isto talijansko grožđe, osim što se prodavalo u Sloveniji, završilo je i na hrvatskom tržištu. Međutim, zasad još nisu poznati detalji o tome gdje je točno distribuirano ni u kojem razdoblju.

Stručnjaci upozoravaju na to da je rizik za ljudsko zdravlje ozbiljan te pozivaju potrošače da ne konzumiraju sporno grožđe.

Acetamiprid se već dugo povezuje s masovnim uginućem pčela diljem svijeta, a nedavne znanstvene studije pokazale su da može biti vrlo opasan i za ljude, osobito za malu djecu, kod koje može uzrokovati neurološke i razvojne poremećaje.

