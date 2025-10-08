Prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), talijansko grožđe, osim što se prodavalo u Sloveniji, završilo je i na hrvatskom tržištu.
U bijelom stolnom grožđu, koje se prodaje u Sloveniji i Hrvatskoj, a uvezeno je iz Italije, pronađene su nedopuštene i štetne kemikalije.
Analizom je utvrđeno da voće sadrži visoku razinu pesticida acetamiprida – neonikotinoidnog insekticida koji ubija nametnike djelujući na njihov živčani sustav.
Slovenski inspektori koji su uzeli uzorak otkrili su da grožđe sadrži 0,23 mg/kg acetamiprida, što je čak tri puta više od dopuštene razine, prenosi Dnevnik.hr.
Prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), isto talijansko grožđe, osim što se prodavalo u Sloveniji, završilo je i na hrvatskom tržištu. Međutim, zasad još nisu poznati detalji o tome gdje je točno distribuirano ni u kojem razdoblju.
Stručnjaci upozoravaju na to da je rizik za ljudsko zdravlje ozbiljan te pozivaju potrošače da ne konzumiraju sporno grožđe.
Acetamiprid se već dugo povezuje s masovnim uginućem pčela diljem svijeta, a nedavne znanstvene studije pokazale su da može biti vrlo opasan i za ljude, osobito za malu djecu, kod koje može uzrokovati neurološke i razvojne poremećaje.
