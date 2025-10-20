HND o prijetnji Pavičiću: Neka Vlada napokon osudi napade na novinare

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije je u ponedjeljak osudilo prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti, a Vladu su pozvali da napokon osudi napade na novinare.
Ispisana na pročelju zgrade u kojoj boravi u Splitu
Prijetnja je, a što osobito zabrinjava, ispisana na pročelju zgrade u Splitu u kojoj Pavičić živi i nastavlja se na sve učestalije napade na novinare s ciljem njihova ušutkivanja, stoji u priopćenju.
Nedavno su, podsjećaju, na isti način, grafitima na zidu zgrade u kojoj živi, prijetili još jednom novinaru i piscu, Miljenku Jergoviću. Umjesto jasne osude ovakvog vandalizma, hrvatska Vlada tada se u svom priopćenju cinično fokusirala na Jergovićev Facebook-status u kojem je premijera i ministra unutarnjih poslova pozvao na odgovornost zbog ovakvih napada.
Traže reakciju Ministarstva kulture
HND od Vlade, a posebice od resornog Ministarstva kulture i medija, traži da oštro i odlučno reagiraju na prijetnje upućene novinarima i novinarkama, koji su, kao i kulturni radnici, u posljednje vrijeme na udaru skupina što promoviraju jednoumlje i obračun sa svakim tko bi se usudio slobodno izraziti drugačije mišljenje.
Sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena je Ustavom kao temeljno ljudsko pravo koje bi država trebala štititi kao najveću vrijednost demokratskog društva. Umjesto toga, prešutno odobravanje ovakvih kriminalnih radnji samo još više podjaruje atmosferu straha i zaoštrava sukobe u društvu, poručuje HND i podsjeća kako je napad na novinara, kao osobu koja obavlja posao u javnom interesu, kazneno djelo za koje je zaprijećena zatvorska kazna do pet godina.
Priopćenje su potpisali predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, a za ogranak HND-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Damir Petranović.
Na fasadi splitske zgrade na Gripama u kojoj stanuje Jurica Pavičić u nedjelju ujutro je osvanuo uvredljiv grafit, a grafiter je plavim sprejem napisao "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u", te je prekrižen nacrtani znak skretanja ulijevo.
