HND o prijetnji Pavičiću: Neka Vlada napokon osudi napade na novinare

Sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena je Ustavom kao temeljno ljudsko pravo koje bi država trebala štititi kao najveću vrijednost demokratskog društva. Umjesto toga, prešutno odobravanje ovakvih kriminalnih radnji samo još više podjaruje atmosferu straha i zaoštrava sukobe u društvu, poručuje HND i podsjeća kako je napad na novinara, kao osobu koja obavlja posao u javnom interesu, kazneno djelo za koje je zaprijećena zatvorska kazna do pet godina.