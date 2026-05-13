"Pokušavali su me slomiti, lagali su, podmetali su lažne dokaze. Vraćam se poslu i svojim pacijentima"

Bivša predstojnica Klinike za onkologiju riječkog KBC-a Ingrid Belac-Lovasić vraća se na posao. Sud je, i pravomoćno, njezin otkaz proglasio nezakonitim. Iz KBC-a Rijeka, međutim, poručuju kako je presudom utvrđena i odgovornost za milijunsku štetu zbog propalih lijekova i spornih računa prema HZZO-u. I dok se čeka rasplet sudbina još dviju djelantica, iz sindikata zdravstva upozoravaju da su otkazi od početka bili nezakoniti te da će troškove sudskih sporova platiti bolnički proračun.

Podijeli

Oglas

Izvanredni otkaz bivšoj predstojnici Klinike za onkologiju riječkog KBC-a bio je nezakonit. Utvrdio je to sud nakon četiri godine pravne borbe.

"Pokušavali su me slomiti, lagali su, podmetali su lažne dokaze, sve kako bi me izbacili iz sustava. Srećom, sad je sve gotovo. Ja se vraćam poslu i svojim pacijentima", izjavila je za N1 Ingrid Belac-Lovasić.

Otkaz joj je dao bivši ravnatelj, danas ministar Alen Ružić zbog navodno neprimjereno skladištenih i skrivenih lijekova.

Liječnica Belac-Lovasić ističe kako za njezina mandata "nikad na onkologiji nije rečeno da se nešto upiše i označi da je učinjeno, a da to bilo nije".

KBC Rijeka: Presuda potvrđuje odgovornost za milijunsku štetu

Iz riječkog KBC-a, komentirajući odluku Županijskog suda u Bjelovaru, još su jučer poručili – presuda potvrđuje odgovornost za milijunsku štetu.

"Držimo potrebnim upoznati javnost da je upravo presudom utvrđeno kako je za KBC Rijeka zbog skrivenih i propalih posebno skupih lijekova nastala šteta od najmanje milijun eura, a da je za to odgovorna Ingrid Belac-Lovasić", poručuju iz KBC-a Rijeka. .

Doktorica, međutim, kaže – stvar je bizarna jer se u odluci o izvarednom otkazu spominje tek jedan lijek.

"Lijek koji nikad nije naručen na onkologiji, lijek koji nikada nije primijenjen na onkologiji. A da stvar bude bizarnija, njegov rok upotrebe istekao je četiri godine prije mog imenovanja za predstojnicu Klinike" , naglašava Belac-Lovasić.

Sindikat zdravstva: To su zločini

Odvjetnik Ivo Farčić u optužbama KBC-a ne vidi ništa novoga.

"Oni govore sve stvari koje su do sada govorili i koje su rezultirale oslobađajućom presudom i rezultirale odbačajima kaznenih prijava", kazao je Farčić.

U priopćenju KBC Rijeka navodi da je bivša predstojnica odgovorna i za štetu veću od 200 tisuća eura nastalu izadavanjem "lažnih“ računa prema HZZO-u. Za predsjednicu Sindikata zdravstva Hrvatske stvari su jednostavne.

N1

"Ja očekujem od profesorice Brnčić, nove ravnateljice, da se ne da u kolo, jer ona nije sudjelovala u tim šporkim igrama. Ja bih rekla, to su zločini. To su zločini" izjavila je za N1 Radmila Čahut Jurišić iz zdravstvenog sindikata.

Čahut upozorava da pravdu još uvijek čekaju bivša glavna sestra Klinike Vlasta Predovan i medicinska sestra Dinka Milinković. One su otkaz, također, dobile zbog teških povreda iz radnog odnosa.

Više pogledajte u prilogu Borne Šmera.