Sanders: Ako Trump osvoji Grenland, hoćemo li dobiti 5 tjedana godišnjeg?

Američki senator Bernie Sanders komentirao je namjere američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu kako bi se našalio na račun američkih javnih politika - i ponovo istaknuo svoju podršku socijalnim programima poput univerzalnog zdravstvenog osiguranja i plaćenog roditeljskog dopusta.
Sanders, nezavisni senator iz Vermonta blizak Demokratima i istaknuti progresivac u američkom Kongresu, poznat je po zalaganju za besplatno visokog obrazovanje, univerzalno zdravstveno osiguranje i plaćene porodiljne dopuste, među ostalim socijalnim politikama koje promiče već godinama.
Što je Sanders objavio?
U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je komentirao Trumpove planove o preuzimanju Grenlanda od Danske, a koja izaziva burne reakcije diljem svijeta.
Sanders je upitao, referirajući se na Trumpov prijedlog: “Ako Trump prisvoji Grenland od Danske, znači li to da će svi Amerikanci imati pravo na:
- besplatno zdravstveno osiguranje bez odbitaka?
- besplatno studiranje na fakultetima?
- 52 tjedna plaćenog roditeljskog dopusta?
- 5 tjedana plaćenog godišnjeg odmora?”
Također je aludirao na to da su takve beneficije uobičajene u Danskoj i Grenlandu - ideja koja odražava Sandersove dugoročne političke stavove o socijalnim programima.
Trump želi Grenland. Danska: Nije na prodaju
Trump je ponovno pokrenuo temu Grenlanda zbog njegovog strateškog položaja i potencijalnih resursa, navodeći nacionalnu sigurnost kao razlog za interes SAD-a.
Međutim, vlasti Grenlanda i Danske jasno su odbacile mogućnost da se otočje proda ili pripoji SAD-u, naglasivši da Grenland “ni pod kojim uvjetima nije na prodaju” i ističući važnost NATO saveza za njegovu obranu.
