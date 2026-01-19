Oglas

Sanders: Ako Trump osvoji Grenland, hoćemo li dobiti 5 tjedana godišnjeg?

author
N1 Info
|
19. sij. 2026. 10:19
bernie sanders AFP
Matthew Hatcher / AFP

Američki senator Bernie Sanders komentirao je namjere američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu kako bi se našalio na račun američkih javnih politika - i ponovo istaknuo svoju podršku socijalnim programima poput univerzalnog zdravstvenog osiguranja i plaćenog roditeljskog dopusta.

Sanders, nezavisni senator iz Vermonta blizak Demokratima i istaknuti progresivac u američkom Kongresu, poznat je po zalaganju za besplatno visokog obrazovanje, univerzalno zdravstveno osiguranje i plaćene porodiljne dopuste, među ostalim socijalnim politikama koje promiče već godinama.

Što je Sanders objavio?

U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je komentirao Trumpove planove o preuzimanju Grenlanda od Danske, a koja izaziva burne reakcije diljem svijeta.

Sanders je upitao, referirajući se na Trumpov prijedlog: “Ako Trump prisvoji Grenland od Danske, znači li to da će svi Amerikanci imati pravo na:

  • besplatno zdravstveno osiguranje bez odbitaka?
  • besplatno studiranje na fakultetima?
  • 52 tjedna plaćenog roditeljskog dopusta?
  • 5 tjedana plaćenog godišnjeg odmora?”

Također je aludirao na to da su takve beneficije uobičajene u Danskoj i Grenlandu - ideja koja odražava Sandersove dugoročne političke stavove o socijalnim programima.

Trump želi Grenland. Danska: Nije na prodaju

Trump je ponovno pokrenuo temu Grenlanda zbog njegovog strateškog položaja i potencijalnih resursa, navodeći nacionalnu sigurnost kao razlog za interes SAD-a.

Međutim, vlasti Grenlanda i Danske jasno su odbacile mogućnost da se otočje proda ili pripoji SAD-u, naglasivši da Grenland “ni pod kojim uvjetima nije na prodaju” i ističući važnost NATO saveza za njegovu obranu.

Teme
NATO bernie sanders grenland

