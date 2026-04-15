Hod za život optužio Tomaševića da 'iznosi neistine i izmišljotine'

Hina
15. tra. 2026. 13:49
željka markić
N1

Inicijativa "Hod za život" prozvala je u srijedu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića za 'iznošenje neistina i izmišljotina' o izdavanju dozvola Hodu za život koji se u Zagrebu održava 9. svibnja pa je, tvrde, netočna i njegova tvrdnja da su tražili "alternativnu lokaciju" na Zrinjevcu.

U priopćenju navode da su podnijeli zahtjeve i za Trg bana Josipa Jelačića i za korištenje paviljona Zrinjevac još 20. siječnja ove godine. Javna ustanova "Priroda Grada Zagreba", ističu, potvrdila je korištenje paviljona, a nakon što su u Uredu gradonačelnika u veljači tražili popis izvođača, 11. ožujka odbijen je njihov zahtjev da se na Trgu bana Jelačića postavi pozornica i to bez objašnjenja da je tada Trg zauzet obilježavanjem Dana Europe, što, ističu, sada navodi gradonačelnik.

U Hodu za život naglašavaju da se Dan Europe nikad nije obilježavao na Trgu bana Josipa Jelačića nego na Trgu Europe i da od 1. siječnja do jučer nigdje nema odluke Povjerenstva za davanje površina javne namjene u zakup ili za druga korištenja da je Trg bana Jelačića zatražen i dodijeljen radi obilježavanja Dana Europe iako se Povjerenstvo sastaje svake srijede. 

Hod za život ističe i da je potpuna izmišljotina gradonačelnika "kako nije neuobičajeno da se organizatore koji traže zauzimanje javne površine pita za popis izvođača kako bi se procijenilo je li zatražena veličina površine primjerena s obzirom na izvođače koji su na koncertu". Napominju da se Hod za život održava 11. godinu zaredom i da je prvi put zatražen popis izvođača, ali i da bi bilo zanimljivo čuti kojim metodama Tomašević procjenjuje je li neka površina "primjerena" za neke izvođače.

U priopćenju se navodi i kako niti tri tjedna prije održavanja Hoda za život gradonačelnik nije odobrio rješenja za zatvaranje prometa na zatraženoj ruti. Hod za život smatra da je apsolutno neprihvatljivo političko odlučivanje o pjevačima, govornicima i građanskim inicijativama na temelju osobnih stavova gradonačelnika Tomaševića i stranke Možemo!. 

Svi Zagrepčani imaju ista prava i da davanje povlaštenog statusa jednima, a tretiranje drugih kao građane drugog reda nije spojivo s temeljnim demokratskim uzusima i vraća u vrijeme totalitarizma, navodi se u priopćenju Hoda za život.

