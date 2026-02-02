Hrebak o otkazivanju dočeka: "Presedan koji može imati šire posljedice"

Nakon odluke da u Zagrebu neće biti organiziran doček hrvatske rukometne reprezentacije, Hrvatska socijalno-liberalna stranka poručuje da se javni prostor ne smije uređivati prema političkim ili ideološkim kriterijima.
Otkazivanje dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu otvorilo je raspravu o granicama slobode okupljanja i izražavanja, a Hrvatska socijalno-liberalna stranka upozorava da je riječ o pitanju koje nadilazi glazbene ili organizacijske razloge. Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u javnom priopćenju ističe kako su rukometaši, nakon osvajanja europske bronce, zaslužili zajedničko i dostojanstveno slavlje u glavnom gradu.
U središtu reakcije je tvrdnja da doček nije otkazan zbog sigurnosnih ili logističkih razloga, nego zbog neslaganja oko izbora glazbenog izvođača, za kojeg se, prema navodima HSLS-a, isticalo da su ga sami sportaši željeli na proslavi. Stranka poručuje da se time problem ne svodi na osobne ukuse, nego na temeljno pitanje slobode u demokratskom društvu.
"Sloboda izražavanja i okupljanja postoji upravo zato da bi štitila različitost, pa i onu koja nije po volji vlasti", navodi se u priopćenju HSLS-a, uz upozorenje da se porukom o „ispravnom“ načinu razmišljanja u javnom prostoru stvara presedan koji može imati šire posljedice.
"Svi skupovi imaju ustavno pravo na javni prostor"
HSLS u svom reagiranju podsjeća da Grad Zagreb pruža institucionalnu i logističku podršku različitim javnim okupljanjima, uključujući Povorku ponosa i Hod za život, ističući da svi skupovi, bez obzira na svjetonazorske razlike, imaju jednako ustavno pravo na javni prostor. Prema njihovoj ocjeni, dvostruki kriteriji u kojima se jedni događaji smatraju manifestacijom slobode, a drugi sigurnosnim problemom bez jasnog uporišta u činjenicama, predstavljaju selektivnu primjenu prava.
U završnici priopćenja HSLS naglašava da u liberalnom društvu vlast mora ostati neutralan jamac slobode, a ne arbitar svjetonazora, te da se javni događaji ne smiju onemogućavati ako su zakoniti i ne potiču nasilje ili mržnju. Stranka zaključuje da sportaši zaslužuju slavlje bez ideoloških uvjeta, a građani pravo na javni prostor bez političke selekcije, prenosi 01Portal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
