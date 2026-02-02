FOTO, VIDEO / Navijači na dočeku rukometaša zapjevali "Bojnu Čavoglave"

Reprezentacija se iz Danske vratila u Zagreb iza 3.00 sata, a na "Tuđmanu" ih je dočekala sjajna atmosfeta, stotine navijača ogrnutih zastavama, šalovima, te u raznim dresovima. Pjevale su se, piše Hina, domoljubne pjesme, od Thompsona, do "Moje domovine", Jure Stublića, Prljavaca, "Košulje plave". Igrači su dočekani ovacijama uz neslužbenu himnu rukometaša, "Ako ne znaš šta je bilo".