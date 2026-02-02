FOTO, VIDEO / Navijači na dočeku rukometaša zapjevali "Bojnu Čavoglave"

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Nakon što je postalo jasno kako u ponedjeljak u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je "brončane rukometaše" u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman.
Reprezentacija se iz Danske vratila u Zagreb iza 3.00 sata, a na "Tuđmanu" ih je dočekala sjajna atmosfeta, stotine navijača ogrnutih zastavama, šalovima, te u raznim dresovima. Pjevale su se, piše Hina, domoljubne pjesme, od Thompsona, do "Moje domovine", Jure Stublića, Prljavaca, "Košulje plave". Igrači su dočekani ovacijama uz neslužbenu himnu rukometaša, "Ako ne znaš šta je bilo".
A pjevala se i "Bojna Čavoglave" Marka Perkovića Thompsona.
