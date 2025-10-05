Hrvati na svjetskom poretku znanstvenika: Vodeći Splićani, najmasovniji Zagrepčani

Barbir, međutim, 2024. nije izabran u Hrvatsku akademiju znanosti u umjetnosti iako su, kaže, „tri izabrana kandidata imala „znatno skromniji znanstveni opus“ od njegovog. „Sva trojica zajedno imaju manje citacija od mene Ja imam 6787, a njih trojica zajedno 4238! Sa h-faktorom od 17 (moj je 34) u naprednim zemljama ne bi dogurali ni do profesorske pozicije. I sve to (i još puno više od toga) nije dovoljno za biti izabran u HAZU u kompeticiji s, neka se ne uvrijede, mediokritetnim hrvatskim znanstvenicima.“, kazao je Barbir tada Hini.