Znanstvenici upozoravaju: Europa bi se mogla zauvijek promijeniti

"Sada to može potrajati dva do četiri mjeseca krajem ljeta, a to ima ogroman utjecaj", kaže Bauer. Podsjeća da je tijekom suše 2018. godine razina Rajne toliko pala da teglenice više nisu mogle ploviti. Od tada njegova tvrtka razvija nove modele brodova za niske vode, one koji mogu prevoziti do 600 metričkih tona robe u samo 1,2 metra vode. Ipak, s obzirom na to da industrija godišnje izgradi tek oko stotinu teglenica, prilagodba će godinama trajati.