Hrvatska i BiH dobivaju novi granični prijelaz, evo kad se otvara

Granični prijelaz koji će s hrvatske strane novom spojnom prometnicom biti povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a s bosanskohercegovačke preko novog mosta na Savi s postojećom autocestom koja vodi ka Banjoj Luci i Doboju na svečanoj ceremoniji koja će najvjerojatnije biti organizirana 11. prosinca trebali bi otvoriti predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, navodi portal Klix.