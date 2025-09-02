Hrvatska vojska danas u vojarni na Plesu predstavlja besposadne zrakoplovne sustave Bayraktar, kupljene od Turske.
Oglas
Na svečanosti sudjeluju potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid.
Riječ je o šest suvremenih naoružanih besposadnih letjelica koje, uz borbenu namjenu, imaju široku i učinkovitu primjenu u nadzoru državne granice, protupožarnoj zaštiti, izviđanju i drugim zadaćama. Ovi sustavi već se koriste u 37 zemalja, uključujući više država članica NATO-a.
Nakon uspješno završene obuke u Turskoj, pripadnici #OSRH i predstavnici tvrtke @BaykarTech započeli su danas u 🇭🇷 testiranje novih besposadnih sustava Hrvatske vojske Bayraktar TB2.— Ivan Anušić (@ivananusic12) August 11, 2025
U idućim danima nastavljaju se testiranja danju i noću diljem Hrvatske na kompletnoj opremi i… pic.twitter.com/CHtYDto7so
Ugovor o nabavi sustava Bayraktar TB2, vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a, potpisan je u studenom prošle godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas