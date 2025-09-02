Oglas

FOTO / Hrvatska vojska predstavlja Bayraktare

N1 Info
02. ruj. 2025. 12:13
N1/Katarina Plantak

Hrvatska vojska danas u vojarni na Plesu predstavlja besposadne zrakoplovne sustave Bayraktar, kupljene od Turske.

Na svečanosti sudjeluju potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid.

N1/Katarina Plantak

Riječ je o šest suvremenih naoružanih besposadnih letjelica koje, uz borbenu namjenu, imaju široku i učinkovitu primjenu u nadzoru državne granice, protupožarnoj zaštiti, izviđanju i drugim zadaćama. Ovi sustavi već se koriste u 37 zemalja, uključujući više država članica NATO-a.

Ugovor o nabavi sustava Bayraktar TB2, vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a, potpisan je u studenom prošle godine.

Bayraktar TB2 Hrvatska vojska MORH

