Hrvatska želi jačati financijsku dimenziju Inicijative triju mora

Hrvatska u drugom desetljeću postojanja Inicijative triju mora želi ojačati njezinu financijsku dimenziju, najavljeno je iz vlade u petak, uoči samita Inicijative idući tjedan u Dubrovniku.
Hrvatska je 2016. godine s Poljskom pokrenula Inicijativu triju mora (3SI), kada je cilj bio ojačati povezanost zemalja na Baltičkom, Crnom i Jadranskom moru, odnosno na "zapostavljenoj europskoj osi sjever-jug". Danas su cilj investicije.
Nacionalna koordinatorica za Inicijativu triju mora Romana Vlahutin kaže da je potrebno oko bilijun eura kako bi prostor Incijative triju mora dostigao infrastrukturnu povezanost zapadne Europe što je jaz koji je teško nadoknaditi samo javnim ulaganjima.
“Dok su se istok i zapad povezivali, nije se radilo na relaciji sjever-jug, a za to povezivanje nisu dovoljna javna sredstva”, rekla je.
Hrvatska je ove godine ponovno preuzela vodstvo Inicijativom okupljanjem europskih lidera i svjetskih gospodarstvenika radi okrupnjavanja kapitala za provedbu projekata povezanosti.
Idući će tjedan u Dubrovniku biti politički samit Incijative, ali pratit će ga i masovan poslovni forum. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić u četvrtak je u intervjuu Hini rekao da se radi o najvećeom poslovnom skupu u modernoj hrvatskoj povijesti.
„Imamo biznise iz 45 država pa ovo više nije samo regionalna ni europska inicijativa”, govori Vlahutin, pri čemu je iz Hrvatske najviše sudionika, druga je Poljska, treće su Sjedinjene Američke Države, a među prvih deset država je i Japan sa 70 sudionika.
Amerikanci za stolom
Dolazak je najavio i američki ministar energetike Chris Wright, što naglašava sve veću transatlantsku dimenziju ove inicijative, naglasio je savjetnik premijera Andreja Plenkovića Dino Mihanović.
“SAD je u Dubrovniku na jako visokoj razini, SAD je za stolom, uključen je u pozadinske rasprave, njihovi politički i gospodarski predstavnici su među brojčano najvećima i prema interesu” rekao je Mihanović, ističući i važnost Inicijative kao “prostora gdje se nastavlja i razvija dijalog u kontekstu odnosa između Europe i SAD-a kojeg smo svi svjesni”.
Mihanović je istaknuo da Hrvatska u drugom desetljeću Inicijative želi ojačati njezin financijski stup, a Vlahutin je dodala da je poslovni forum dokaz da inicijativa više nije samo regionalna pa ni europska.
„Ali u fokusu svega i dalje je Hrvatska i njezin geografski položaj”, istaknuo je Mihanović.
Sve vladine investicije u povezivost, energetsku infrastrukturu i otpornost Hrvatsku "sada pozicioniraju na mapi kao igrača koji nije samo pokretač nego je i u središtu njezina djelovanja”, rekao je.
Brojni sporazumi
Očekuje se da će vlada tijekom samita potpisati desetak sporazuma, iz područja umjetne inteligencije, tehnologije, poreza i energetike.
Američka veleposlanica Nicole McGraw u intervjuu Hini u utorak najavila je, pak, da bi se na skupu trebali potpisati vrijedni ugovori o američkim ulaganjima u umjetnu inteligenciju, kao i sporazum o plinskom povezivanju Hrvatske i BiH u koje ulaze američki investitori.
Domaćin samita i poslovnog foruma je vlada čiji predsjednik Plenković predsjeda forumom, uz posebnog gosta Karola Nawrockog, poljskog predsjednika s kojime će se najprije i sastati.
Među ostalim političkim uzvanicima su šefovi vlada i država Austrije, Moldavije, Češke, Crne Gore, Slovačke, Ukrajine, Grčke, Latvije, Litve, Rumunjske. Dolazi i predsjednik estonskog parlamenta te slovenski zamjenik premijera.
