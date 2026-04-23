Tri mora: Idući tjedan u Dubrovniku dosad najveći poslovni forum u Hrvatskoj

Prvi skup Triju mora održan je 2016. u Dubrovniku, a deset godina kasnije ona se vraća u taj hrvatski grad samitom koji će se održati 28. travnja u nazočnosti 11 najviših predstavnika država članica te poslovnim forumom 28. i 29. travnja na kojem će sudjelovati oko 1500 predstavnika domaćih i svjetskih tvrtki.