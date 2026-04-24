Uoči sastanka Inicijative triju mora policija objavila upute za građane

Obavještavamo građane da će od ponedjeljka, 27. travnja, do srijede, 29. travnja, dolaziti do privremenih zastoja na prometnicama od Zračne luke Dubrovnik do hotela smještaja i održavanja sastanka stranih delegacija koje će prisustvovati skupovima, kao i u zoni stare gradske jezgre, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.