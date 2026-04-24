Uoči sastanka Inicijative triju mora policija objavila upute za građane

Hina
24. tra. 2026. 13:17
18.02.2026., Dubrovnik - Gradski kadrovi. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Hrvatska će u Dubrovniku biti domaćin 11.  sastanka na vrhu Inicijative triju mora u utorak, 28. travnja, i pratećeg Poslovnog foruma 28. i 29. travnja, a iz PU dubrovačko-neretvanske najavili su posebne mjere osiguranja zbog kojih će dolaziti do privremenih zastoja u prometu.

Obavještavamo građane da će od ponedjeljka, 27. travnja, do srijede, 29. travnja, dolaziti do privremenih zastoja na prometnicama od Zračne luke Dubrovnik do hotela smještaja i održavanja sastanka stranih delegacija koje će prisustvovati skupovima, kao i u zoni stare gradske jezgre, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

Policija će voditi računa da se promet odvija sa što manje zastoja i čekanja za građane, kao i da  što manje utječe na odvijanje ostalih aktivnosti i događaja u gradu.

Hrvatska predsjedava Inicijativom triju mora, a 11. sastanak u Dubrovniku će okupiti čelnike država sudionica, pridruženih država sudionica, strateških partnera te međunarodnih financijskih institucija.

Inicijativa triju mora neformalna je politička platforma inicijative 13 država članica EU iz istočne i srednje Europe, na prostoru koji spaja tri mora: Baltik – Jadran – Crno more.

Osnovana je 2015. godine na inicijativu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i poljskog predsjednika Andrzeja Dude, a prvi sastanak održan je u Dubrovniku 2016. godine.

