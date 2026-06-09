Vlajčić: Šuma nije razglednica, šuma je radna knjižica desetaka tisuća naših građana

"Šume su izvor drvne sirovine, ključan čimbenik zaštite tla, voda, očuvanja biološke raznolikosti i ublažavanja klimatskih promjena. I to je kapital koji moramo štititi i razvijati u korist gospodarstva i ruralnih prostora", kazao je Vlajčić napominjući kako svaki kubični metar drvne mase koji se obradi u Hrvatskoj znači jednu plaću, jedno radno mjesto u Slavoniji, Gorskom kotaru, Lici.