Hrvatski IT stručnjak o računalnom kolapsu: Ne mogu potpuno isključiti da se ne radi o hakerskom napadu

Stručnjak za kibernetičku sigurnost i voditelj Studija kibernetičke sigurnosti Sveučilišta Algebra Zlatan Morić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je probleme nastale nakon greške CrowdStrikea, zbog čega su se diljem svijeta rušili računalni sustavi.

“U principu, možemo reći diljem svijeta, ali nije pogođena velika količina računalnih sustava. Samo oni koji su imali CrowdStrike klijenta”, kazao je Morić.

Dakle, nije riječ o hakerskom napadu.

Što čeka tvrtku čija je velika pogreška paralizirala svijet?

“Malo je vjerojatno, ali ne mogu u potpunosti isključiti da on nije u pozadini situacije. To će CrowdStrike objaviti s vremenom. Posljedice ove greške mogu biti nemar i loše procedure u CrowdStrikeu. Inače, u razvoju bilo kakvih aplikativnih rješenja, kad programeri naprave promjenu za implementaciju, prvi korak je interno testiranje. Da su to učinili, odmah bi vidjeli da nešto ne radi”, pojasnio je Morić i naglasio da Microsoft u ovoj priči nema nikakvu odgovornost.

Također, nije bilo ni nekih problema u Hrvatskoj, tek manja kašnjenja zrakoplova i kraća nedostupnost nekih sustava, kao naš na N1.

“U principu, ti letovi koji su odgođeni nisu vezani uz naše nego strane sustave. Nije ovdje stvar drugih sigurnosnih rješenja nego je praksa pričekati s ažuriranjima neko vrijeme prije implementacije, tako da se vidi je li sve u redu. Uz to, CrowdStrikeov sustav je preskup za naše prilike pa zato nije ni prisutan u većoj mjeri”, kaže stručnjak za kibernetičku sigurnost.

Pitanje je koliko će uopće CrowdStrikeov sustav uopće ostati prisutan nakon ovog događaja. Dionice kompanije su pale, kredibilitet je izgubljen i konkurencija može na tome profitirati.

Zagrebački holding na meti hakera: Preventivno isključen sustav, neke usluge nedostupne

“Problem nije bio riješiti grešku, problem je gubljenje vremena. Zamislite sustav s 50.000 ili više računala, to traje. Kad govorimo o nekoj šteti, IT industrija se izborila za nešto što druge industrije nemaju. Kad kupujete neko softversko rješenje, prihvaćate da ne možete tužiti tvrtku zbog eventualnih šteta nastalih tih softverom. Naravno, možete otići drugima, ali i drugima se može dogoditi isto to.”

Ipak, ovako nešto potvrđuje digitalnu ovisnost, ali i ranjivosti sustava. Alternativa polako ni ne postoji jer se odavno čini zaokret s analognog.

“Ubrzan nam je razvoj, olakšan nam je život, sve je dostupnije, ali čini nas ovisnijima. Zato moraju biti definirane procedure za situacije kao ova. Također, uvijek ponavljam da ne treba implementirati promjene čim stignu nego pričekati neko vrijeme ili ih testirati na jednom ili dva računala”, zaključio je Zlatan Morić.

