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DZS

Hrvatski izvoz značajno porastao, ali uvoz i dalje gotovo dvostruko veći

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Hina
|
08. ruj. 2026. 12:27
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Goran Kovacic/PIXSELL

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u prvih sedam mjeseci ove godine porastao je za 9,8 posto, a uvoz za 6,9 posto, pokazuju prvi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

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Izvoz je prema prvim rezultatima iznosio 16 milijardi eura, uvoz 28,6 milijardi eura, pa je vanjskotrgovinski deficit iznosio 12,6 milijardi eura, pokazuju prvi DZS-ovi podaci.

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 56 posto.

Hrvatski izvoz u države članice Europske unije (EU) u prvih sedam ovogodišnjim mjeseci iznosio je 11 milijardi eura i bio je 12,6 posto veći nego u prvih sedam mjeseci prošle godine.

Izvoz u države nečlanice EU-a istovremeno je porastao za 4,1 posto, na gotovo pet milijardi eura.

Iz država članica EU-a u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci uvezeno je robe u vrijednosti 21,8 milijardi eura, što je 5,6 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Uvoz iz država nečlanica porastao je za 11,7 posto, na 6,7 milijari eura. DZS je objavio i druge podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom za prvo polugodište, prema kojima je izvoz iznosio je 13,7 milijardi eura, a uvoz 24,5 milijardi eura pri čemu je vanjskotrgovinski deficit iznosio 10,7 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom 56,1 posto.

Teme
državni zavod za statistiku dzs izvoz uvoz

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