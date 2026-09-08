Hrvatski izvoz značajno porastao, ali uvoz i dalje gotovo dvostruko veći

Uvoz iz država nečlanica porastao je za 11,7 posto, na 6,7 milijari eura. DZS je objavio i druge podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom za prvo polugodište, prema kojima je izvoz iznosio je 13,7 milijardi eura, a uvoz 24,5 milijardi eura pri čemu je vanjskotrgovinski deficit iznosio 10,7 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom 56,1 posto.