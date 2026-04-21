Hrvatski stolnoteniski savez demantirao zaustupnika Miletića: "Radimo moralno, zakonito i transparentno

"U današnjoj izjavi saborskog zastupnika Marina Miletića koju je dao u Saboru, a prenijeli su je mediji, gdje je izjavio da se u stolnoteniskom savezu događaju "ogromne krađe" odlučno demantiramo te navode jer Hrvatski stolnoteniski savez radi moralno i zakonito, transparentno, svi naši sportaši redovito putuju na turnire i pripreme, svi naši treneri redovito primaju honorare, prema državi nemamo dugova kao niti prema jednom dobavljaču usluga. Sva plaćanja se provode na temelju ovjerenih računa za sportske programe. Ne postoji nenamjensko korištenje sredstava što je vidljivo iz svih javno i transparentno objavljenih informacija u vidu godišnjih financijskih izvještaja i revidiranih financijskih izvještaja Hrvatskog stolnoteniskog saveza," objavili su predsjednik HSTS-a Zoran Primorac i direktor Renato Čengić.