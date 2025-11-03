Autonomna ženska kuća neće primiti donaciju Martine Dalić: Vratit ćemo "kontaminirani novac"

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić putem poslovne mreže Linkedin navela je kako je donirala 2.157,50 eura Autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Iz Udruge su se oglasili i napisali kako su dobili obavijest o uplati, ali neće primiti "donaciju kontaminiranog novca."
Oglas
"Kao što sam i najavila, danas je prodano svih 350 dionica Podravke koje sam kupila pogreškom u vrijeme zabrane trgovanja. Dionice sam kupila po prosječnoj cijeni od 155,52 eura, a danas su prodane po prosječnoj cijeni od 155,97 eura. Ostvarena zarada iznosi 157,5 eura.
Sukladno danom obećanju taj iznos doniran je u humanitarne svrhe, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Kako je ostvarena zarada vrlo mala Autonomnoj ženskoj kući Zagreb donirala sam dodatnih 2000,00 eura", napisala je nedavno Martina Dalić.
"Naknadnim uvidom Autonomna ženska kuća Zagreb je ustanovila da je gospođa Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke, 31.10.2025. godine u 13:00 sati uplatila 2.157,50 eura na račun AŽKZ-a kao donaciju.
AŽKZ ovim putem obavještava javnost kako neće primiti donaciju kontaminiranog novca te ćemo cjelokupni iznos vratiti na račun s kojeg je uplaćen", napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas