Nije prihvaćen zaključak o zabrani govora mržnje i simbola u Rijeci

U prijedlogu zaključka se gradonačelnici predlaže da, radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota RH, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i prostorima kojima upravlja Grad Rijeka i na javnim prostorima za koje izdaje dozvole za organiziranje javnih događanja ne koriste obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, kao što je poklič "Za dom spremni".