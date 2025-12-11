Europska komisija uputila Hrvatskoj dva obrazložena mišljenja o povredi prava EU-a

Europska komisija je u četvrtak u okviru prosinačkog paketa povrede prava Europske unije uputila Hrvatskoj dva obrazložena mišljenja.
Komisija je uputila Hrvatskoj obrazloženo mišljenje jer nije pravilno prenijela izmijenjenu direktivu o procjeni utjecaja na okoliš.
Tom se direktivom o procjeni utjecaja na okoliš jamči zaštita okoliša i transparentnost u pogledu donošenja odluka za razne javne i privatne projekte. U skladu s direktivom o procjeni utjecaja na okoliš veliki građevinski ili razvojni projekti u EU-u moraju podlijegati procjeni ako je vjerojatno da će imati znatan utjecaj na okoliš, a ta se procjena mora provesti prije početka projekta.
Nedostaju zahtjevi za provedbu mjera ublažavanja
Komisija je u ožujku 2019. Hrvatskoj poslala službenu opomenu. Međutim, hrvatsko zakonodavstvo i dalje ne uključuje ni kriterije provjere kako bi se utvrdilo je li za projekt potrebna procjena utjecaja na okoliš ni obvezu da se u odluci o odobrenju projekta u obzir uzmu okolišni uvjeti, značajke projekta ili mjere za izbjegavanje, sprečavanje, smanjenje ili neutraliziranje znatnih štetnih utjecaja.
Osim toga, nedostaju zahtjevi za provedbu mjera ublažavanja ili kompenzacije i nisu utvrđeni postupci za praćenje znatnih štetnih učinaka. Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Hrvatskoj, koja ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke na koje je ukazala Komisija. U protivnom Komisija može predmet uputiti na Sud EU-a.
Drugo obrazloženo mišljenje Hrvatska je dobila zbog toga što nije pravilno prenijela odredbe direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece.
Hrvatska i Malta dobile obrazloženo mišljenje jer nisu pravilno prenijele direktivu o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije u nacionalno zakonodavstvo.
"Preventivne mjere nisu pravilno prenesene"
Pravila EU-a obvezuju države članice da kriminaliziraju seksualno zlostavljanje djece, seksualno iskorištavanje djece i materijal koji sadržava seksualno zlostavljanje djece. Direktiva uključuje minimalna pravila o definiciji kaznenih djela i sankcija te se njome uvode odredbe za bolje sprečavanje tih kaznenih djela i zaštitu djece žrtava. Direktivom je propisano i da države članice osiguravaju da počinitelji kaznenih djela imaju pristup djelotvornim interventnim programima ili mjerama.
Budući da te preventivne mjere nisu pravilno prenesene, Komisija je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Hrvatskoj i Malti, koje imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.
Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.
