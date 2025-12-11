Europska komisija uputila Hrvatskoj dva obrazložena mišljenja o povredi prava EU-a

Tom se direktivom o procjeni utjecaja na okoliš jamči zaštita okoliša i transparentnost u pogledu donošenja odluka za razne javne i privatne projekte. U skladu s direktivom o procjeni utjecaja na okoliš veliki građevinski ili razvojni projekti u EU-u moraju podlijegati procjeni ako je vjerojatno da će imati znatan utjecaj na okoliš, a ta se procjena mora provesti prije početka projekta.