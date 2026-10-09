HUP predlaže povećanje minimalca: "Problem je sve izraženiji"

"Najniža primanja treba zaštititi od poreza na dohodak pa se predlaže trajno vezivanje osnovnog osobnog odbitka uz minimalnu bruto I plaću umanjenu za obvezne mirovinske doprinose. Problem je sve izraženiji jer osobni odbitak već dugo ne prati rast minimalne plaće. U 2017. iznosio je 145 posto neto minimalne plaće, dok je taj odnos 2025. pao na 79,5 posto, a 2026. na samo 75 posto, čime je porezni štit zaposlenih s najnižim primanjima znatno oslabljen. Stoga se za razinu minimalca iz 2026. predlaže usklađivanje osobnog odbitka sa 600, na približno 840 eura ili za 40 posto više", ističe se u Fokusu.