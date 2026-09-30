POZDRAVLJAJU ODGODU
HUP traži promjene prije uvođenja sidrenih cijena: "Samo nova oznaka na proizvodu nije cijela priča"
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravila je u srijedu odgodu primjene sidrenih cijena, napominjući kako je otpočetka upozoravala da način na koji je ta obveza postavljena predstavlja značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka.
Nakon prezentacije Ministarstva gospodarstva u HUP-u i dostavljenih pojašnjenja, HUP je zaprimio stotine pitanja poduzetnika - od mikro i malih poduzeća do velikih sustava iz svih djelatnosti, kaže ta udruga.
Ističe da su pitanja pokazala koliko se poslovni modeli razlikuju i koliko je u pojedinim djelatnostima bilo teško jednoznačno primijeniti nova pravila.
Poslodavci kažu i da se nametnulo pitanje svrhovitosti ovako postavljene mjere, koja zbog rasta regulatornih i administrativnih troškova, posebice kod malih poduzeća, može proizvesti upravo suprotan, inflatorni učinak.
"Za poduzetnike sidrena cijena ne znači samo novu oznaku na proizvodu. Za trgovce to podrazumijeva izmjene velikog broja cjenika i oznaka, ali i prilagodbe web-shopova, baza podataka, IT sustava, kao i dodatni angažman zaposlenika. Za pružatelje usluga izazovi su još izraženiji jer se cijene u brojnim djelatnostima formiraju individualno i ovise o terminu, opsegu, potražnji, specifičnim zahtjevima korisnika i drugim okolnostima", kažu u HUP-u.
Traže jasna pravila za digitalne cjenike
Napominju kako se primjedbe članica HUP-a najviše odnose na nejasan obuhvat odluka, način određivanja sidrene cijene te njezin prikaz u prodajnim prostorima, na internetu i u oglašavanju. Traže i jasna pravila za digitalne cjenike, odnos sidrene cijene prema drugim obveznim cijenama te rješenja prilagođena djelatnostima s dinamičkim ili individualno ugovorenim cijenama.
Stoga je, kazali su, HUP zagovarao provedbu SME testa, odnosno procjenu učinka mjere na mala i srednja poduzeća, kao i dovoljno vremena za prilagodbu. Cilj takvog pristupa, kako su kazali, nije osporavanje zaštite potrošača, već osiguravanje da se željeni cilj postigne uz najmanji mogući administrativni i financijski teret za gospodarstvo.
"HUP očekuje da će kao socijalni partner i reprezentativan predstavnik gospodarstva, od početka biti uključen u pripremu novog pravilnika jer se samo kroz dijalog mogu prepoznati izazovi u provedbi i pronaći adekvatna rješenja koja će istodobno osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike", poručili su iz poslodavačke udruge.
Do 17. studenog produljen rok za objavu dodatnih cijena i cjenika
Vlada je na sjednici u utorak produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda, koje su prvotno trebale stupiti na snagu 1. listopada.
Produljenje roka je do 17. studenoga, kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o Pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i Pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda.
Odluke o isticanju sidrenih cijena za sve proizvode i usluge, a ne samo za sto odabranih proizvoda, trebale su stupiti na snagu 1. listopada.
Naime, Vlada je 10. rujna u okviru 11. paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena odredila nastavak ograničenja cijena u maloprodaji za 100 proizvoda, a uvedena je i obveza sidrenja cijena za sve ostale proizvode i usluge i to od 1. listopada. Za sve novouključene proizvode i usluge kao referentni datum sidrenja uvela je 10. rujna 2026. godine, dok su trgovci za ranije obuhvaćene proizvode široke potrošnje (hrana, piće, kozmetika, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvodi za kućanstvo) trebali zadržati obvezu isticanja postojećeg sidrenog datuma od 2. svibnja 2025. godine.
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