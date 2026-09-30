HUP traži promjene prije uvođenja sidrenih cijena: "Samo nova oznaka na proizvodu nije cijela priča"

Naime, Vlada je 10. rujna u okviru 11. paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena odredila nastavak ograničenja cijena u maloprodaji za 100 proizvoda, a uvedena je i obveza sidrenja cijena za sve ostale proizvode i usluge i to od 1. listopada. Za sve novouključene proizvode i usluge kao referentni datum sidrenja uvela je 10. rujna 2026. godine, dok su trgovci za ranije obuhvaćene proizvode široke potrošnje (hrana, piće, kozmetika, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvodi za kućanstvo) trebali zadržati obvezu isticanja postojećeg sidrenog datuma od 2. svibnja 2025. godine.