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adaptacija Homerovog epa

Odiseja zaradila više od milijarde dolara, postala najuspješniji film Christophera Nolana

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Hina
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09. kol. 2026. 19:10
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Workers install a hand-painted billboard. (AP Photo/Petros Giannakouris)
AP Photo/Petros Giannakouris

'Odiseja' je postala film s najvećom zaradom u karijeri redatelja Christophera Nolana, ostvarivši više od milijardu američkih dolara na svjetskim kinoblagajnama u manje od mjesec dana nakon premijere.

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Hit-film, koji je premijerno prikazan 17. srpnja, adaptacija je Homerova antičkog grčkog epa i prati Matta Damona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovu opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.

Film, koji je dobio vrlo dobre ocjene kritičara, dosad je u svijetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspješniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Batmanu 'Vitez tame: Povratak' iz 2012., koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik 'Vitez tame' iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.

Oskarovac Nolan režirao je filmske uspješnice poput 'Teneta', 'Dunkirka' i 'Interstellara', a njegovi su filmovi sada ukupno zaradili više od sedam milijardi dolara diljem svijeta.

Nolan (56) napisao je scenarij i režirao 'Odiseju', a film je i producirao zajedno sa suprugom Emmom Thomas.

Teme
christopher nolan filmski uspjeh homerova odiseja matt damon odiseja (film)

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