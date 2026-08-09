adaptacija Homerovog epa
Odiseja zaradila više od milijarde dolara, postala najuspješniji film Christophera Nolana
'Odiseja' je postala film s najvećom zaradom u karijeri redatelja Christophera Nolana, ostvarivši više od milijardu američkih dolara na svjetskim kinoblagajnama u manje od mjesec dana nakon premijere.
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Hit-film, koji je premijerno prikazan 17. srpnja, adaptacija je Homerova antičkog grčkog epa i prati Matta Damona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovu opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.
Film, koji je dobio vrlo dobre ocjene kritičara, dosad je u svijetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspješniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Batmanu 'Vitez tame: Povratak' iz 2012., koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik 'Vitez tame' iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.
Oskarovac Nolan režirao je filmske uspješnice poput 'Teneta', 'Dunkirka' i 'Interstellara', a njegovi su filmovi sada ukupno zaradili više od sedam milijardi dolara diljem svijeta.
Nolan (56) napisao je scenarij i režirao 'Odiseju', a film je i producirao zajedno sa suprugom Emmom Thomas.
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