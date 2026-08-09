Odiseja zaradila više od milijarde dolara, postala najuspješniji film Christophera Nolana

Film, koji je dobio vrlo dobre ocjene kritičara, dosad je u svijetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspješniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Batmanu 'Vitez tame: Povratak' iz 2012., koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik 'Vitez tame' iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.