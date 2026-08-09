zatvoreni bez optužnice
Brutalna izraelska odmazda nad zatočenim palestinskim liječnicima: "Nije mogao disati..."
Pojačano zlostavljanje dr. Hussama Abu Safiye nakon pravnog osporavanja njegova pritvora poslalo je zastrašujuću poruku obiteljima zatočenih zdravstvenih radnika iz Gaze
Dr. Hussam Abu Safiya, bivši ravnatelj bolnice Kamal Adwan na sjeveru Gaze, zadobio je brojne ozljede, uključujući prijelome rebara, nakon što su ga 27. srpnja teško pretukli pripadnici izraelskih zatvorskih vlasti, priopćio je Palestinski ured za medije o zatvorenicima. Ta je organizacija taj dan opisala kao „najteži dan“ njegova zatočeništva otkako je prije više od godinu i pol pritvoren bez podizanja optužnice, piše Drop Site.
U priopćenju objavljenom u srijedu Ured navodi da je Abu Safiya, koji boluje od srčane bolesti i visokog krvnog tlaka, od 24. lipnja izložen „brutalnom mučenju“, kada je premješten u Rakevet – podzemni pritvorski objekt unutar zatvorskog kompleksa Ramla u središnjem Izraelu. Ondje je, među ostalim, proveo 21 dan u samici.
Abu Safiya ranije je svojem odvjetniku Nasseru Odehu, tijekom posjeta zatvoru 2. srpnja, rekao da su se napadi i zlostavljanje kojima je izložen dramatično pojačali nakon žalbe podnesene izraelskom Vrhovnom sudu krajem travnja. Abu Safiya rekao je Odehu da je nakon sudskog ročišta u lipnju, na kojem se putem videoveze pojavio vidno iscrpljen i mršav, nekoliko zatvorskih čuvara ušlo u njegovu ćeliju te ga pretuklo palicama i čekićem.
Abu Safiyin sin Elias (27) rekao je za Drop Site News da je Odeh tijekom posjeta 2. srpnja njegova oca zatekao u iznimno teškom stanju – nije mogao normalno disati, govorio je uz velike poteškoće, a na licu i tijelu bili su mu vidljivi tragovi premlaćivanja i mučenja.
"Oproštajna poruka čovjeka koji osjeća da mu se život blizi kraju"
Prema Eliasovim riječima, Abu Safiya rekao je Odehu da bi to mogao biti posljednji put da ga vidi. Obitelji je to zvučalo kao „oproštajna poruka čovjeka koji osjeća da mu se život bliži kraju“, rekao je Elias.
„Od tog trenutka svaki dan živimo u stvarnom strahu da ćemo svakoga časa primiti vijest o njegovoj mučeničkoj smrti.“
Očite posljedice koje je Abu Safiya pretrpio u zatvoru nakon pravnog osporavanja svojeg pritvora, kao i slični slučajevi drugih zatočenih zdravstvenih radnika, poslali su zastrašujuću poruku obiteljima palestinskih zatvorenika – osobito liječnika – da pokušaji ostvarivanja pravde, bilo pravnim putem bilo javnim kampanjama, mogu imati teške posljedice.
Kao ravnatelj bolnice Kamal Adwan, Abu Safiya postao je poznat po tome što je odbio napustiti pacijente dok je bolnica bila izložena žestokim napadima izraelske vojske koja je prodirala na to područje. Pritvoren je u prosincu 2024., kada su izraelske snage upale u bolnicu i uhitile njega te stotine drugih zdravstvenih radnika. Mnogi od njih, poput Abu Safiye, i dalje se nalaze u izraelskim zatvorima bez podignute optužnice.
Obitelj Abu Safiye podnijela je žalbu Vrhovnom sudu u pokušaju da poboljša njegov pravni položaj i uvjete u zatvoru, no dogodilo se upravo suprotno.
„Mislili smo da ćemo vidjeti poboljšanje njegova pravnog i zdravstvenog položaja, ali, nažalost, svjedočili smo golemom pogoršanju njegova stanja i intenziviranju kršenja prava kojima je bio izložen“, rekao je Elias.
Izraleski Vrhovni sud obacio žalbu
Izraelski Vrhovni sud 16. lipnja odbacio je žalbu i zaključio da ga država može držati u pritvoru bez optužnice na temelju „povjerljivih materijala“ koji nisu bili dostupni njegovu odvjetniku. Najmanje 14 drugih liječnika više od godinu dana nalazi se u pritvoru bez podignute optužnice.
„Svaki put kada smo se pokušali obratiti zakonu i pravosuđu kako bismo ga zaštitili, naš strah da će zbog toga platiti cijenu u zatvoru postajao je sve veći“, rekao je Elias. „Počeli smo strahovati da bi zahtijevanje njegovih prava moglo biti povod za daljnju osvetu i mučenje.“
Islam Abdo, glasnogovornik Povjerenstva za pitanja zatvorenika i bivših zatvorenika u Gazi, rekao je za Drop Site da je slučaj Abu Safiye izazvao velik strah među obiteljima zatočenih zdravstvenih radnika. One sada oklijevaju pokretati pravne ili medijske kampanje jer, kako tvrdi, izraelske vlasti na povećanu pozornost javnosti prema zatvorenicima reagiraju pojačavanjem pritiska unutar zatvora.
„Slučaj dr. Hussama Abu Safiye izazvao je stanje velike zabrinutosti“, rekao je, osobito među obiteljima drugih zatočenih liječnika i zdravstvenih radnika.
"Izrael koristi njihov simbolički status kako bi povećao patnju zatvorenika“
„Strahujemo da Izrael koristi njihov simbolički status kako bi povećao patnju zatvorenika“, rekao je, dodajući da se mnoge obitelji boje čak i sudjelovati na skupovima solidarnosti ili davati javne izjave jer strahuju da bi to moglo dovesti do dodatne izolacije, premlaćivanja ili uskraćivanja zdravstvene skrbi njihovim zatočenim članovima obitelji.
Na pitanje predstavlja li obraćanje izraelskim sudovima ili međunarodnim organizacijama dodatni rizik umjesto zaštite, Abdo je odgovorio: „Apsolutno.“
Izraelski pravosudni sustav opisao je kao „paravan za još veću represiju i zlostavljanje zatvorenika“, navodeći da su zbog toga obitelji izgubile i ono malo povjerenja koje im je preostalo u izraelski takozvani pravosudni sustav.
Dr. Hassan Khalil Al-Muqayyad, iskusni liječnik iz bolnice Kamal Adwan, pritvoren je u listopadu 2024. Kao i većina palestinskih zatvorenika, bio je izložen fizičkom i psihičkom zlostavljanju te je premještan između nekoliko zatvora, uključujući Sde Teiman, Ofer i zatvor Negev, u kojem je i dalje zatočen bez optužnice.
Al-Muqayyadova supruga Nadia rekla je za Drop Site da su joj odvjetnici savjetovali kako bi podnošenje pravne žalbe radi oslobađanja njezina supruga, pa čak i samo angažiranje odvjetnika, moglo izazvati negativne posljedice.
U travnju 2025., šest mjeseci nakon njegova pritvaranja, razmišljala je o angažiranju odvjetnika kako bi mu omogućila posjet svaka dva mjeseca umjesto svakih šest, ali su joj savjetovali da to ne učini.
„Bojimo se. Željela sam mu angažirati odvjetnika, ali rekli su mi: 'Ne, to bi mu moglo naštetiti', pa sam, iskreno, odustala“, rekla je Nadia. „Počela sam se bojati da bi korištenje [pravnih postupaka] zapravo moglo djelovati protiv njega ili mu naštetiti.“
Nastavila je: „Kad god ga posjeti odvjetnik... slijede uznemiravanje, mučenje i represija. Samo premještanje zatvorenika iz zatvora na sud već je patnja. Vezan je, oči su mu prekrivene, a mučenju su izloženi svi zatvorenici.“
Još jedan takav slučaj je dr. Marwan Al-Hams, kojega su prikriveni pripadnici izraelskih snaga pritvorili ispred terenske bolnice Crvenog križa u Rafahu u srpnju 2025. Više od godinu dana nalazi se u zatvoru bez optužnice.
Al-Hams je bio podvrgnut opetovanim, dugotrajnim i intenzivnim ispitivanjima koja su ukupno trajala više od 1000 sati, rekla je za Drop Site njegova kći Tasneem, 24-godišnja medicinska sestra.
Prema Tasneeminim riječima, Al-Hams je tijekom tih ispitivanja često bio teško mučen. U jednom je trenutku doživio srčani zastoj te su ga morali oživljavati defibrilatorom.
Al-Hams je u zatvoru također izložen psihološkoj izolaciji i uskraćivanju odgovarajuće zdravstvene skrbi. Njegova kći navodi da nikada nije dobio terapiju za ozljede stopala te da su mu odbijeni zahtjevi za lijekovima i elektrokardiogramom (EKG).
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