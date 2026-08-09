Brutalna izraelska odmazda nad zatočenim palestinskim liječnicima: "Nije mogao disati..."

Kao ravnatelj bolnice Kamal Adwan, Abu Safiya postao je poznat po tome što je odbio napustiti pacijente dok je bolnica bila izložena žestokim napadima izraelske vojske koja je prodirala na to područje. Pritvoren je u prosincu 2024., kada su izraelske snage upale u bolnicu i uhitile njega te stotine drugih zdravstvenih radnika. Mnogi od njih, poput Abu Safiye, i dalje se nalaze u izraelskim zatvorima bez podignute optužnice.