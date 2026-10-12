DOŠLE IZ ITALIJE
HZJZ se oglasio o rajčicama koje se povezuju sa slučajevima salmonele
Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kroz Registar prijava zaraznih bolesti u ovom trenutku ne bilježi prijave slučajeve oboljelih od salmonele povezane sa rajčicama iz Italije.
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To su iz HZJZ-a u ponedjeljak odgovorili Hini zamoljeni da komentiraju informacije iz europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) prema kojima su rajčice za koje se sumnja da su povezane s više od 130 slučajeva salmoneloze u Italiji distribuirane i u Hrvatsku.
Iz HZJZ-a su također naveli više informacija o salmonelozi i putevima prijenosa.
Kako se prenose infekcije salmonelom?
Akutne crijevne bolesti su među najčešćim zaraznim bolestima, a salmoneloze su među najčešćim bakterijskim crijevnim infekcijama u ljudi u razvijenom svijetu, naglasili su te dodali da je u Hrvatskoj najveća učestalost bakterijskih crijevnih infekcija od svibnja do listopada.
Salmonele su gram-negativne štapićaste bakterije, često se nalaze u sirovim jajima, nedovoljno pečenom mesu peradi, sirovom mesu i nepasteriziranom mlijeku.
Infekcije salmonelom uzrokuju bakterije koje se često nalaze kod raznih životinja, posebice peradi, svinja, goveda i gmazova.
Prenose se konzumacijom nedovoljno termički obrađene ili kontaminirane hrane ili vode, dodirom sa zaraženim životinjama i nepravilnom higijenom ruku i križnom kontaminacijom hrane.
Simptomi se pojavljuju unutar 72 sata
Simptomi, kako kažu iz HZJZ-a, ovise o količini bakterija, imunološkom stanju osobe i vrsti salmonele.
Salmoneloze se klinički manifestiraju najčešće kao gastroenteritis, rjeđe kao crijevna salmonela groznica i septički sindrom.
Simptomi i znakovi bolesti pojavljuju se od šest do 72 sata, a najčešće 12 do 36 sati nakon konzumacije kontaminirane hrane. Uključuju proljev, bolove i grčeve u trbuhu, povišenu temperaturu, mučninu i povraćanje, glavobolju i opću slabost, naveli su.
Liječenje salmoneloza je simptomatsko, uz nadoknadu izgubljene tekućine i elektrolita kako bi se spriječila dehidracija.
Kako su poručili, svaki slučaj obolijevanja salmonelom važno je prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi i pratiti kliconoše.
Kako smanjiti rizik od zaraze?
Iz HZJZ-a su također naglasili da je važno pridržavati se osnovnih mjera za sprečavanje crijevnih infekcija: redovito i temeljito prati ruke toplom vodom i tekućim sapunom, termički obraditi hranu, temeljito prati voće i povrće, izbjegavati držanje hrane na sobnoj temperaturi te dogrijavati hranu.
Također treba izbjegavati konzumiranje nepasteriziranog mlijeka i higijenski sumnjive površinske vode.
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