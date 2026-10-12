Oglas

DOŠLE IZ ITALIJE

HZJZ se oglasio o rajčicama koje se povezuju sa slučajevima salmonele

author
Hina
|
12. lis. 2026. 19:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
tom-hermans-nM6qrtnVKn8-unsplash
Tom Hermans/Unsplash

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kroz Registar prijava zaraznih bolesti u ovom trenutku ne bilježi prijave slučajeve oboljelih od salmonele povezane sa rajčicama iz Italije.

Oglas

To su iz HZJZ-a u ponedjeljak odgovorili Hini zamoljeni da komentiraju informacije iz europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) prema kojima su rajčice za koje se sumnja da su povezane s više od 130 slučajeva salmoneloze u Italiji distribuirane i u Hrvatsku.

Iz HZJZ-a su također naveli više informacija o salmonelozi i putevima prijenosa.

Kako se prenose infekcije salmonelom?

Akutne crijevne bolesti su među najčešćim zaraznim bolestima, a salmoneloze su među najčešćim bakterijskim crijevnim infekcijama u ljudi u razvijenom svijetu, naglasili su te dodali da je u Hrvatskoj najveća učestalost bakterijskih crijevnih infekcija od svibnja do listopada.

Salmonele su gram-negativne štapićaste bakterije, često se nalaze u sirovim jajima, nedovoljno pečenom mesu peradi, sirovom mesu i nepasteriziranom mlijeku.

Infekcije salmonelom uzrokuju bakterije koje se često nalaze kod raznih životinja, posebice peradi, svinja, goveda i gmazova.

Prenose se konzumacijom nedovoljno termički obrađene ili kontaminirane hrane ili vode, dodirom sa zaraženim životinjama i nepravilnom higijenom ruku i križnom kontaminacijom hrane.

Simptomi se pojavljuju unutar 72 sata

Simptomi, kako kažu iz HZJZ-a, ovise o količini bakterija, imunološkom stanju osobe i vrsti salmonele.

Salmoneloze se klinički manifestiraju najčešće kao gastroenteritis, rjeđe kao crijevna salmonela groznica i septički sindrom.

Simptomi i znakovi bolesti pojavljuju se od šest do 72 sata, a najčešće 12 do 36 sati nakon konzumacije kontaminirane hrane. Uključuju proljev, bolove i grčeve u trbuhu, povišenu temperaturu, mučninu i povraćanje, glavobolju i opću slabost, naveli su.

Liječenje salmoneloza je simptomatsko, uz nadoknadu izgubljene tekućine i elektrolita kako bi se spriječila dehidracija.

Kako su poručili, svaki slučaj obolijevanja salmonelom važno je prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi i pratiti kliconoše.

Kako smanjiti rizik od zaraze?

Iz HZJZ-a su također naglasili da je važno pridržavati se osnovnih mjera za sprečavanje crijevnih infekcija: redovito i temeljito prati ruke toplom vodom i tekućim sapunom, termički obraditi hranu, temeljito prati voće i povrće, izbjegavati držanje hrane na sobnoj temperaturi te dogrijavati hranu.

Također treba izbjegavati konzumiranje nepasteriziranog mlijeka i higijenski sumnjive površinske vode.

Teme
hrvatski zavod za javno zdravstvo hzjz salmonela salmonela u rajčicama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ