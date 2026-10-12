Više od 130 ljudi zaraženo salmonelom u Italiji: Sumnjive rajčice distribuirane i na hrvatsko tržište

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U svježim cherry rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele, a u toj je zemlji prijavljeno više od 130 slučajeva zaraze koji se povezuju s njihovom konzumacijom. Sporne cherry rajčice iz Italije distribuirane su i na hrvatsko tržište.

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Talijanski inspektori tijekom službenih kontrola otkrili su dva serotipa salmonele, Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona.

Zdravstvene vlasti u Italiji prijavile su slučajeve salmoneloze u četiri regije. Na području Brescie zabilježeno je 117 oboljelih, a u Bergamu još 15.

Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje

Prema podacima europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), sporne cherry rajčice iz Italije distribuirane su i na hrvatsko te slovensko tržište.

Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a bakterije su otkrivene i u vodi za navodnjavanje na tamošnjim poljoprivrednim površinama.

Zbog toga se sumnja da je upravo voda mogla biti izvor kontaminacije, no točne okolnosti zaraze i njezina povezanost s pojedinim serijama rajčica još se istražuju, pišu talijanski mediji.

Zasad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice niti jesu li u Hrvatskoj zabilježeni slučajevi zaraze povezani s njima.

Koji su simptomi salmoneloze?

Salmonela je bakterija koja najčešće izaziva infekciju probavnog sustava. Simptomi se obično pojavljuju u obliku proljeva, povišene temperature, bolova i grčeva u trbuhu, mučnine, a ponekad i povraćanja.

Kod većine zdravih odraslih osoba infekcija prolazi bez težih posljedica, no kod male djece, starijih osoba, trudnica i osoba oslabljenog imuniteta mogu se razviti ozbiljnije komplikacije.

U težim slučajevima bakterija može dospjeti u krvotok i izazvati ozbiljnu infekciju koja zahtijeva bolničko liječenje.

Salmonella Strathcona relativno je rijedak serotip koji se u Europi povezuje s cherry rajčicama još od 2011. godine. Prema navodima stručnjaka, infekcije tim serotipom pojavljuju se sezonski, najčešće od ljeta do kraja godine.