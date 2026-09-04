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OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA

HZMO objavio kada počinje isplata mirovina za kolovoz: Evo što još ona uključuje

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N1 Info
|
04. ruj. 2026. 12:45
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novčanik, novac, euri, novčanice, štednja - Pixabay/ilustracija
Pixabay/ilustracija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je objavio da u utorak 8. rujna počinju isplate mirovina za kolovoz 2026.

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Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2026. za 5,40 posto prema odluci Upravnog vijeća HZMO-a od 26. kolovoza 2026.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.

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Teme
hzmo isplata mirovina mirovine razlika umirovljenici

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