Oglas

sjednica vlade

Plenković komentirao situaciju u Gospiću, najavio nabavu raketnih sustava, kao i jesenski paket mjera pomoći građanima

author
N1 Info
|
04. ruj. 2026. 11:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_270826_157363173
Davor Puklavec / Pixsell

Vlada danas odlučuje o nabavi južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih sustava Chunmoo s pripadajućim raketama te o dodatnom opremanju borbenih aviona Rafale sposobnostima detekcije i samozaštite.

Oglas

Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici obratio ministrima. Podsjetio je na prethodni tjedan.

"Obilježili smo Međunarodni dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu 30. kolovoza. Vladi je prioritet pronalazak nestalih te su od 2016. do danas istražene 144 lokacije. Pronađeno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica te identificirane 343 osobe", rekao je uvodno premijer.

Obitelji preminulog vatrogasca Drage Lelasa koji je podlegao ozljedama nakon velikog požara u Omišu izrazio je sućut.

Voda je sigurna za piće

Podsjetio je da je s ministrima bio u srijedu u Gospiću. "Održali smo sastanak s predstavnicima Županije, gradonačelnicima, načelnicima općina, predstavnicima građanskih inicijativa... Fond za zaštitu okoliša donio je nekoliko važnih i relevantnih odluka o otpadu", podsjetio je.

"Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću. Taj otpad je završio tamo na temelju odluka županijskih tijela a ne Vlade", dodao je.

Podsjetio je da sve analize vode HZJZ-a pokazuju da je voda iz sustava javno vodoopskrbe u potpunosti ispravna za piće.

Novi paket mjera pomoći

Najavio je i da će Vlada idućeg tjedna imati prijedlog izmjena kaznenog zakona, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.

Inflacija iznosi 4,1 posto u kolovozu, dok je u srpnju bila 3,9 posto. Prema svim analizama, to je izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku, podsjetio je te najavio "uobičajeni jesenski paket mjera za građane i gospodarstvo za ublažavanje posljedica krize koja je uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku".

Jačanje obrane

Donijeli smo odluke o modernizaciji vojske. Danas donosimo odluku koja je uvjetovanja kontekstom u kojem se nalazi svijet i Europa, a to su najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća.

Najvažnija odluka odnosi se na 18 lansera Chunmoo K239 južnokorejske proizvodnje.

Najavio je i odluke o daljnjoj modernizaciji borbenih aviona Rafale.

"Ulažemo ne da bismo prijetili, već da bismo pridonijeli kolektivnoj sigurnosti Europe", kazao je.

Teme
andrej plenković sjednica vlade

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ