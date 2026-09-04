Plenković komentirao situaciju u Gospiću, najavio nabavu raketnih sustava, kao i jesenski paket mjera pomoći građanima

Inflacija iznosi 4,1 posto u kolovozu, dok je u srpnju bila 3,9 posto. Prema svim analizama, to je izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku, podsjetio je te najavio "uobičajeni jesenski paket mjera za građane i gospodarstvo za ublažavanje posljedica krize koja je uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku".