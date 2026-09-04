sjednica vlade
Plenković komentirao situaciju u Gospiću, najavio nabavu raketnih sustava, kao i jesenski paket mjera pomoći građanima
Vlada danas odlučuje o nabavi južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih sustava Chunmoo s pripadajućim raketama te o dodatnom opremanju borbenih aviona Rafale sposobnostima detekcije i samozaštite.
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Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici obratio ministrima. Podsjetio je na prethodni tjedan.
"Obilježili smo Međunarodni dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu 30. kolovoza. Vladi je prioritet pronalazak nestalih te su od 2016. do danas istražene 144 lokacije. Pronađeno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica te identificirane 343 osobe", rekao je uvodno premijer.
Obitelji preminulog vatrogasca Drage Lelasa koji je podlegao ozljedama nakon velikog požara u Omišu izrazio je sućut.
Voda je sigurna za piće
Podsjetio je da je s ministrima bio u srijedu u Gospiću. "Održali smo sastanak s predstavnicima Županije, gradonačelnicima, načelnicima općina, predstavnicima građanskih inicijativa... Fond za zaštitu okoliša donio je nekoliko važnih i relevantnih odluka o otpadu", podsjetio je.
"Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću. Taj otpad je završio tamo na temelju odluka županijskih tijela a ne Vlade", dodao je.
Podsjetio je da sve analize vode HZJZ-a pokazuju da je voda iz sustava javno vodoopskrbe u potpunosti ispravna za piće.
Novi paket mjera pomoći
Najavio je i da će Vlada idućeg tjedna imati prijedlog izmjena kaznenog zakona, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
Inflacija iznosi 4,1 posto u kolovozu, dok je u srpnju bila 3,9 posto. Prema svim analizama, to je izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku, podsjetio je te najavio "uobičajeni jesenski paket mjera za građane i gospodarstvo za ublažavanje posljedica krize koja je uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku".
Jačanje obrane
Donijeli smo odluke o modernizaciji vojske. Danas donosimo odluku koja je uvjetovanja kontekstom u kojem se nalazi svijet i Europa, a to su najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća.
Najvažnija odluka odnosi se na 18 lansera Chunmoo K239 južnokorejske proizvodnje.
Najavio je i odluke o daljnjoj modernizaciji borbenih aviona Rafale.
"Ulažemo ne da bismo prijetili, već da bismo pridonijeli kolektivnoj sigurnosti Europe", kazao je.
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