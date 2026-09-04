spektakularno otkriće
Krenuli graditi novu autocestu, a onda su pronašli grad pun blaga
Arheolozi u Češkoj došli su do spektakularnog otkrića tijekom priprema za gradnju nove autoceste. Umjesto uobičajene provjere terena pronašli su ostatke velikog keltskog naselja starog više od 2000 godina – s tisućama vrijednih predmeta.
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Otkriće je napravljeno 2025. godine u blizini Hradeca Královéa, prije početka radova na trasi autoceste D35. Arheološko istraživanje pokazalo je da se na tom području nalazilo veliko naselje iz 2. stoljeća prije Krista, povezano s keltskom kulturom La Tène.
Na lokalitetu su pronađeni zlatni i srebrni novčići, nakit, jantar, luksuzna keramika, ostaci kuća i radionica, ali i tragovi najmanje jednog svetišta, piše Nova.rs.
Razmjeri otkrića posebno su impresivni – s lokaliteta je prikupljeno oko 22.000 vreća arheološkog materijala.
Nije bilo riječ o običnom selu
Arheolozi smatraju da je naselje bilo mnogo više od običnog sela. Brojni predmeti, tragovi proizvodnje i velika količina novca upućuju na to da je riječ o važnom trgovačkom i obrtničkom središtu.
Pronađeni su čak i kalupi za izradu novca, kao i brojni ukrasni predmeti poput brončanih i željeznih fibula, narukvica, dijelova pojaseva i staklenih perli.
Posebno je zanimljiv jantar, koji je u to vrijeme bio iznimno vrijedna roba. Njegova prisutnost, zajedno s luksuznom keramikom i novcem, sugerira da je naselje bilo povezano s velikim trgovačkim putevima koji su povezivali područje Baltika sa središnjom i južnom Europom.
Pronašli i tragove svetišta
Lokalitet se prostire na oko 25 hektara, no oko njega nisu pronađeni obrambeni zidovi.
To bi moglo značiti da je naselje pripadalo ranijoj fazi razvoja keltskih gospodarskih središta, prije pojave velikih utvrđenih gradova poznatih kao opidumi.
Arheolozima je posebno važno što nalazište gotovo uopće nije bilo opljačkano. Zahvaljujući tome sačuvan je velik broj predmeta, uključujući one iz površinskih slojeva, što istraživačima omogućuje detaljniju rekonstrukciju života ljudi koji su ondje živjeli prije više od dva tisućljeća.
Još uvijek ne znaju tko su bili stanovnici
Jedna od najvećih zagonetki jest identitet stanovnika.
Češka, odnosno povijesna Bohemija, tradicionalno se povezuje s keltskim plemenom Boja, po kojem je regija vjerojatno dobila ime. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se svako keltsko nalazište u Bohemiji ne može automatski pripisati upravo Bojima.
Na lokalitetu zasad nisu pronađeni natpisi koji bi mogli dati konačan odgovor.
Za arheologe je ipak mnogo važnije što nalazište pruža gotovo cjelovitu sliku života keltske zajednice – od stanovanja i svakodnevnog života do trgovine, proizvodnje, obrta i religije.
Najvrjedniji predmeti s lokaliteta trebali bi biti predstavljeni i na posebnoj izložbi Muzeja Istočne Bohemije.
A sve je počelo na mjestu na kojem je, prema prvotnom planu, trebala biti izgrađena – autocesta.
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