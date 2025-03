Nije k’o srpska Skupština, ali nije ni oaza mira. I u Saboru su letjele torbe, sijevale šake i frcale prijetnje

Podijeli :

Nemile scene viđene su ovoga tjedna u Skupštini Srbije gdje je sjednica počela naguravanjem oporbenih i vladajućih zastupnika, a nastavila se bacanjem dimnih bombi i suzavca. U incidentu je ozlijeđeno troje zastupnika, od kojih jedna zastupnica teže.

Slični kaotični prizori sukoba oporbe i vladajućih već su viđeni na istome mjestu i u studenome prošle godine i u veljači 2023. godine. Prije nekoliko mjeseci dimna bomba bačena je i u Skupštini Crne Gore. U parlamentu Kosova bacanje dimnih bombi, suzavca i jaja bilo je skoro pa redovna točka dnevnog reda.

Tučnjave parlamentaraca česte su u Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji i Italiji, a neki su šakački obračuni u parlamentima Južne Koreje, Japana ili Ukrajine bili nalik na MMA borbe. U mnogim zemljama parlamentarna politička borba ponekad se shvaća doslovno.

A kako je kod nas?

Hrvatski sabor u tom smislu prilično je miran parlament. Kao što se Hrvatska smatra jednom od najsigurnijih zemalja, tako i rad u Saboru nije suviše opasan posao. Neke rasprave možda ostavljaju ožiljke na psihi no težih tjelesnih ozljeda nije bilo. Bilo je onih lakših, ali ni njih previše.

Krenimo redom…

Hrvatska torba doletjela u glavu srpskog zastupnika

Kronologiju saborskih incidenata valja započeti doslovno na samome početku. Netom nakon slobodnih i demokratskih izbora u svibnju 1990. konstituiran je višestranački Sabor (tada još Socijalističke Republike Hrvatske), a već na prvoj radnoj sjednici zbio se možda i najčuveniji incident.

U jeku tadašnjih hrvatsko-srpskih napetosti, zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) Radoslav Tanjga novoizabranu je HDZ-ovu vlast nazvao “ustašoidnim režimom” koju, kako je rekao, Srbi u Hrvatskoj “nikada neće prihvatiti”. Tijekom Tanjginog izlaganja sabornicom su se razlijegali zvižduci i povici bijesnih HDZ-ovaca. Najžešće je reagirao Ivan Bobetko, sin generala Janka Bobetka, koji je na Tanjgu bacio svoju aktovku.

U Saboru “potekla hrvatska krv”

Jednom prilikom, davne 1994. godine, u Saboru je potekla i krv. Ne baš u samoj velikoj dvorani Sabora iznad kojega je, kako se svojedobno običavalo govoriti, samo Bog, nego na profanijem mjestu – u saborskom kafiću. Tamo su se posvađali, potom i potukli uvaženi zastupnik HDZ-a Drago Krpina i njegov kolega, uvaženi zastupnik Srpske narodne stranke (SNS) Dragan Hinić.

U saborskim se kuloarima pričalo da je Krpina prvi potegao stolicu na Hinića na što je ovaj, karatist inače, uzvratio šakom.

Krpina, koji je lošije prošao u tom okršaju, kasnije je govorio da je “u Saboru potekla hrvatska krv”.

Rojs “malo brcnuo” IDS-ovca po nosu

Okršaj Krpine i Hinića dogodio se u zgradi Sabora, ali izvan sabornice, pa tituulu prvog fizičkog okršaja u samoj velikoj dvorani, na službenom terenu, ipak nosi “bliski kontakt” koji se u veljači 2001. dogodio između HDZ-ovca Ljube Ćesića Rojsa i IDS-ovca Dine Debeljuha. Nije tu bilo ni krvi, a čini se da je i sam kontakt bilo teško okarakterizirati kao udarac.

Situacija je, zapravo, bila rašomonska. Debeljuh je tvrdio da je Rojsa iznervirala njegova izjava o tih dana uhićenom Mirku Norcu, optuženiku za ratne zločine, pa mu se približio i udario ga po nosu. Rojs je, pak, tvrdio da je samo rekao Debeljuhu da ušuti “jer je stalno nešto dobacivao” te da ga je pritom samo “malkice brcnuo po nosu”.

“Da sam ga pošteno odvalio, nikada ne bi ustao”, kazao je tada Rojs,

Liniću od galame “stradao ten”

O finoći saborskih rasprava, čak i kada su na rubu incidenta i nisu posve odmjerene, možda ponajbolje svjedoči epizoda iz 2009. godine. Tadašnji SDP-ov doajen Slavko Linić, poznat po tome što je u žaru rasprava često gubio živce i galamio, tom je zgodom krenuo u sabornici vikati na ondašnjeg ministra gospodarstva Đuru Popijača.

Kada je pobješnjelog Linića pokušao umiriti tadašnji predsjednik Sabora Luka Bebić, ovaj je svoj bijes preusmjerio na njega nekontrolirano mu vičući “Sram vas bilo!”. Njihov okršaj, koji možda ne bi ostao na riječima da su predsjednik i saborski zastupnik bili bliže jedan drugome, okončao je Bebić kazavši zajapurenom Liniću da je “ljutnja loša za ten”.

Krstičević iskalio bijes na aviončiću

U saborici je poletio i jedan avion. Aviončić točnije, plastična maketa američkog borbenog zrakoplova F-15. I zamalo je bio povodom za žešći obračun. Bilo je to u siječnju 2019. godine, nedugo nakon propale kupovine eskadrile rabljenih borbenih zrakoplova, točnije modifciranih F-16 Baraka od Izraela, koju je silno zagovarao tadašnji ministar obrane Damir Krstičević.

Nakon propalog aranžmana, a tijekom saborske rasprave o tomu, SDP-ovac Franko Vidović došetao je iz svoje zastupničke klupe do klupe za članove Vlade te Krstičeviću i premijeru Andreju Plenkoviću uručio kutije s maketama borbenih aviona. Plenković na uručeni dar nije reagirao, ali Krstičević bogme jest. I to silovito. Bijesno je zgrabio kutiju s maketom aviona i tresnuo je o pod. Bio je to još jedan incident blizu ruba fizičkog okršaja no ne i preko njega.

Zamalo tučnjava Plenkovića i Grmoje

Na istoj sjednici na kojoj je plastični aviončić sletio na pod, zamalo su poletjele šake. I to ne bilo čije, nego premijera Plenkovića i zastupnika Mosta Nikole Grmoje. Nakon što je tijekom Aktualnog prijepodneva Grmoja Plenkoviću spočitao da radi u interesu Srbije ne blokirajući je u pristupnim pregovorima s EU, u sabornici je nastalo komešanje. Do danas se zapravo ne zna što se točno dogodilo i je li Plenković u tom trenutku zaista krenuo fizički se obračunati s Grmojom. Zna se da su obojicu obuzdavali Milorad Pupovac i Miro Bulj, koji je u tim trenucima ažurirao davne vještine iz vremena kada je radio kao zaštitar na rock-koncertima.

Krv je navodno Plenkoviću navrla u glavu kada je Grmoja dobacio HDZ-ovcu Josipu Boriću da je Ines Strenja Linić (tadašnja zastupnica Mosta, nap.a.) “učinila više za Hrvatsku od njega i anemičnog”. Plenković je tada ustao i krenuo prema Grmoji, ali nije stigao do njega jer se mnoštvo zastupnika umiješalo u tu gužvu. Iz Vlade su kasnije opovrgavali da se Plenković htio potući s Grmojom.

Živozidaš prijetio smrću saborskom stražaru

Deveti saziv Hrvatskog sabora, od 2016. do 2020. godine uvelike je obilježio Ivan Pernar svojim samodopadnim egzibicijama, a zbog čega je upamćen kao zastupnik kojega su najčešće nosili na rukama. Ne njegovi pristaše, nego saborski stražari. Jednom zgodom u travnju 2019. kada je zbog nekih njegovih upadica tadašnji potpredsjednik Sabora Milijan Brkić zatražio od saborske straže da izvede Pernara iz sabornice, tome se usprotivio Pernarov stranački kolega iz Živog zida Branimir Bunjac. Dok je snimao Pernarovo iznošenje, jedan saborski stražar istrgnuo mu je mobitel iz ruku na što je u zastupniku eruptirao bijes.

“Mrš! Još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se – nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš”, urlao je Bunjac na saborske stražare. Srećom po sve, uspio se primiriti, a za nekontrolirani istup pobrao je i kritike kolega iz oporbe.

Bunjac je taj događaj naknadno opisao ovako: “Iz nekog razloga straža je nasrnula na mene i otela mi mobitel iz ruke iako su u tom trenutku svi zastupnici snimali incident. Potom su doslovno počeli savijati ruke i gušiti zastupnika. U strahu za zdravlje kolege intervenirao sam da ga zaštitim.”

Bulj, Zekanović i još jedna ‘zamalo tučnjava’

U listopadu 2022. u saborskim se hodnicima dogodila još jedna “zamalo tučnjava”. Naime, na sjednici saborskog Antikorupcijskog vijeća povodom malverzacija u Ini, predsjedavajući tog vijeća Nikola Grmoja izbacio je zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoja Zekanovića iz dvorane zbog upadanja u riječ.

Zekanović i Bulj se umalo potukli u hodniku. Krenulo naguravanje, odmah ih razdvojili #N1info #politkahr — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) October 18, 2022

Potom je na hodniku došlo do naguravanja Zekanovića i mostovca Bulja, a vjetrojatno bi naguravanje eskaliralo u tučnjavu da ih drugi nisu pravodobno razdvojili. Zekanović je kasnije tvrdio da su na njega fizički nasrnula petorica mostovaca.

Oporbene okupacije govornice

U prosincu 2022. još je jedna scena iz Hrvatskog sabora podsjetila – ali samo podsjetila, na prizore iz ratoborni(ji)h parlamenata. Nakon što je predsjedavajući, HDZ-ovac Željko Reiner najprije opomenuuo pa oduzeo riječ i na kraju izrekao mjeru udaljavanja sa sjednice HSS-ovom zastupniku Željku Lenartu, oporbeni su zastupnici okružili saborsku govornicu onemogućivši da itko govori za njom iskazujući time solidarnost s HSS-ovcem.

Lenart je tada Reineru borbeno dovikivao da će se “potući i sa saborskom stražom ako treba, ali da sabornicu napustiti neće”. Na to je Reiner proglasio desetominutnu stanku nakon koje je sjednica nastavljena kao da se ništa nije dogodilo.

Slična situacija dogodila se i u listopadu 2021. godine, tijekom rasprave o izboru glavnog ravnatelja HRT-a.

U usporedbi s parlamentima spomenutima na vrhu ovoga teksta, a u kojima su naguravanja, šamaranja, udaranja šakama, bacanja jaja, suzavaca i dimnih bombi gotovo pa uobičajena pojava, Hrvatski sabor doima se pitomim mjestom s povremenim epizodama političkog folklora u kojima svađe rijetko prelaze iz verbalnog u fizički oblik.

