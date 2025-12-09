Tomašević najavio promjene u prometu u Zagrebu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je danas konferenciju za medije.
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je Centar za upravljanje prometom te je održao i redovnu konferenciju za medije.
Promet je jedan od ključnih problema u Zagrebu, a posljednjih je tjedana situacija bila dodatno složena i zbog nove regulacije nakon požara zgrade Vjesnika.
Cilj sustava je učiniti promet u Zagrebu protočnijim, smanjiti gužve te imati mogućnost reagiranja iz Centra u slučaju izvanrednih događaja poput nesreća, a u novom prometnom prijedlogu tramvaji će imati prednost na raskrižjima kako bi se unaprijedio javni prijevoz.
Centar zadnjih nekoliko mjeseca radi eksperimentalno, a cilj je ditigalnim sustavom povećati digitalni nadzor prometa.
"Od 487 semaforizirana raskrižja u Zagrebu je 161 povezano u sustav, do kraja godine bi ih trebalo biti 180 te još 20 do kraja siječnja 2026. godine, a do 2028. očekujemo sva raskrižja u sustavu"; kazao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
Kazao je da još 210 milijuna eura stavljeno u proračun za moderniziranje semafora i raskrižja te njihovo spajanje.
Protočniji promet
"Moći ćemo pratiti stvarno stanje u prometu i reagirati na događaje - radovi, privremene regulacije, nesreće, te preusmjeravati promet. Cilj je da cijeli prometni sustav u Zagrebu bude protočniji. Prioretizirat će se javni prijevoz pri prolasku kroz raskrižja", istaknuo je Tomašević te dodao da zbog svega očekuju manje gužve.
Dolac još zatvoren
Zakupci zagrebačkog Dolca organizirali su u ponedjeljak prosvjed, a Tomašević je podsjetio da su građevinski radovi završeni u roku: "Znam da je inspektorat zatražio dopunu dokumentacije koju su iz Tržnica poslali. Vjerujem da će to brzo biti riješeno i da će hala biti otvorena."
Naglasio je i da zakupci neće plaćati najamninu ni za 11. ni 12. mjesec neovisno kada se vrate u halu: "I dalje ćemo morati ići u rekonstrukciju zgrade jer cjelovita rekonstrukcija nije napravljena i zato prodavači ne mogu biti i na gornjoj plohi. Volio bih da je to napravljeno 2015. godine, ali nije i sad moramo mi i do tada ćemo morati naći srednjoročna rješenja."
