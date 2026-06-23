Imaju li radnici dovoljno zaštite za rad tijekom vrućina? "Priča se jedno, a radi drugo..."

Dok se većina građana od vrućine skriva u hladu ili pod klimom, tisuće radnika i dalje rade na otvorenom – na gradilištima, cestama i krovovima. Temperature prelaze 35 stupnjeva, a pitanje je koliko je sustav spreman zaštititi one koji najveći dio dana provode na suncu. Hoće li novi propisi donijeti stvarne promjene ili će zaštita radnika i dalje ovisiti o dobroj volji poslodavaca?

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Dalibor Pejičić radi na gradilištu, na visini, po suncu – i kad je toplinski val. Kaže, jedan je od sretnika, jer ima poslodavca koji razumije opasnost takvog rada.

"Šef nam je rekao da uzimamo više pauza i više tekućine i još uvijek se da", kazao nam je Pejičić.

Vrućine su opasne i bez rada na suncu

No, i sam potvrđuje da u sektoru građevinarstva ti uvjeti nisu pravilo.

"Dečki rade od-do. Priča se jedno, a radi se drugo."

Toplinski val u Hrvatskoj tek je počeo I temperature će ići preko 35 stupnjeva.

Najveći je problem veza tih visokih temperatura, pogotovo kad traju nekoliko dana ili tjedan – opterećenje po ljudsko zdravlje", kazao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutller u N1 studiju.

Vrućine su opasne i bez rada na suncu, a iz sindikata graditeljstva Hrvatske kažu – na početku ljeta su poslali smjernice poslodavcima kako bi smanjili rizik rada na otvorenom. Jedini pomak bio je dodatak na plaću.

U građevini statistički se povećava broj smrtnih ozljeda I teških tjelesnih ozljeda koje se još uvijek u sjeni vide kao indirektne posljedice za vrijeme rada na visokim temperaturama", rekao nam je Domagoj Ferdebar iz Sindikata graditeljstva Hrvatske.

Humidex | N1

Opasnost - visoka

Opasnost kombinacije temperature I vlage u zraku lako je mjerljiva, dapače, indeks toplinskog opterećenja rada na otvorenom – Humidex - mjeri stvarno toplinsko opterećenje. Izmjerili smo realno stanje u Zagrebu u 13 sati.

"30.4 stupnjeva, 47 posto relativna vlažnost zraka. U hladu bi bilo 37 plus 8 stupnjeva ako netko stoji na suncu na Zrinjevcu – bilo bi 45 stupnjeva za radnika koji stoji na asfaltu na Zrinjevcu, da nije u sjeni", kaže Ferdebar.

Opasnost – visoka. U Prevlaci u tom je trenutku vlažnost bila 86, temperatura 30 što bi značilo 40 u hladu, a 48 na suncu. Smjernice za poslodavce za takav rad – postoje, ali zamjenica pučke pravobraniteljice ističe...

"Te smjernice nisu pravno obavezujuće. Koliko god su smjernice i upute dobrodošle, zasigurno u nekim situacijama jesu od pomoći, smatramo da je ipak potrebno zakonski urediti zaštitu na radu u slučaju rada na visokim temperaturama", rekla je Dijana Kesonja.

Dva nova pravilnika

Uputili smo se stoga do ministarstva rada gdje nam je rečeno – upravo su puštena na Vladu dva pravilnika – zaštita za mjesto rada i na privremenim gradilištima.

"Recimo, osiguranje rashladne tekućine, može biti hladna voda ili izotonički napitci; osiguranje prozračne osobne zaštitne opreme za radnike, postoji moderna oprema koja čak ima rashlađujući učinak.

Pa onda preraspodjela radnog vremena – ne zaustavljanje na 35 stupnjeva već preraspodjela radnog vremena da radnici rade od 6 ujutro do 10 pa popodne od 16 do 21. Postoji i planiranje poslova koji nisu samo u ljetno razdoblje nego u zimsko", kaže Marina Borić, načelnica Sektora za rad pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Korak naprijed, ali ne i rješenje

Ističe još i edukaciju radnika u pružanju prve pomoći te osiguravanje nekog hladnog prostora. Već sutra bi propisi trebali biti objavljeni u Narodnim Novinama.

"Stupaju na snagu 8. dana od dana objave tako da će poslodavci već s početkom srpnja morati koristiti i implementirati te propise. Kontrolu će raditi Državni inspektorat Republike Hrvatske", dodaje Borić.

Kažu iz sindikata – to je pomak naprijed, ali nije rješenje cijelog problema. Metropola se od problema ograđuje.

"To je opet odgovornost svakog izvođača radova – bilo da se radi o privatnim firmama, bilo da se radi o gradskim poduzećima", poručio je Tomislav Tomašević.

Iz ministarstva su nam rekli da će poslati prijedlog izmjena ugovora koji se potpisuju s izvođačima radova kako bi osigurali humanije uvjete rada radnika na otvorenom. A do tada možemo se samo nadati da ima više poslodavaca poput Daliborovog.