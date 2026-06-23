DHMZ povećao razinu upozorenja za čak tri hrvatske regije

Zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka, za petak i subotu podignuta je razina upozorenja. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje.