opasnost od toplinskog vala
DHMZ povećao razinu upozorenja za čak tri hrvatske regije
Prognostičari DHMZ-a ažurirali su razine upozorenja na toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Najvažnija promjena odnosi se na petak i subotu, kada će za riječku, splitsku i dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
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Do četvrtka je na Jadranu na snazi narančasto upozorenje, što znači veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost.
Zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka, za petak i subotu podignuta je razina upozorenja. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje.
Podsjećamo, na Jadranu će i noći biti tople i vrlo tople, s najnižom temperaturom uglavnom između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 38 °C. Tijekom vikenda će i na kopnu najviša dnevna temperatura ponegdje biti viša od 35 °C.
Prema prognostičkim materijalima, vrućina se nastavlja i u nedjelju te početkom tjedna, a zatim raste nepouzdanost prognoze pa se u ovom trenutku ne može s velikom sigurnošću reći hoće li vrućina popustiti, naveli su.
Podsjetimo, prognostičari DHMZ-a ranije su objavili su priopćenje o nastavku toplinskog vala, očekivanim temperaturama, aktualnim upozorenjima te preporukama za zaštitu od vrućine.
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