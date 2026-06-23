TOPLINSKI VAL U HRVATSKOJ
Šef DHMZ-a objasnio kakve nas sve vremenske neprilike čekaju do kraja tjedna
Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler, kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu, govorio je o toplinskom valu koji je zahvatio Hrvatsku i Europu. Do kraja tjedna sigurno nas čeka rast temperatura, posebno u nekim područjima zemlje
"Hrvatska je srećom zasad u rubnoj zoni ovog toplinskog vala, drugog po redu većeg toplinskog vala koji je zahvatio zapad Europe. Najveći problem predstavljaju visoke temperature koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Problemi se mogu pojaviti i s infrastrukturom, ali posljedice su najveće po ljudsko zdravlje", istaknuo je Guttler te ponovio da se posebno treba voditi računa da se djeca ne ostavljaju u automobilima jer temperature se mogu popeti i na 50 stupnjeva, što je životno ugrožavajuće.
DHMZ je za danas izdao dva tipa upozorenja: za zagrebačku, riječu i osječku regiju na snazi su žuta upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za dubrovačku, splitsku i riječku regiju na snazi su narančasta upozorenja zbog visokih temperatura.
Toplinski val do kraja tjedna, a možda i do kraja lipnja
"Ovaj toplinski val trajat će do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Polako će se toplinski val prebacivati na područje Njemačke, au Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Do nedjelje na području zagrebačke regije očekujemo svaki dan stupanj više temperature, a drugi tjedan je još malo neizvjestan", naglasio je Guttler.
Upozorio je da su najizloženiji oni koji rade na otvorenom – u poljoprivredi, građevini i prometu te da će narednih godina i desetljeća u tim sektorima biti potrebno prilagoditi rad uvjetima toplinskog vala.
Europa probija rekorde
Komentirajući opaske nekih građana kako se širi panika zbog toplinskog vala i da su i prije u Hrvatskoj bila razdoblja visokih temperatura, Guttler je naglasio kako jest bilo i prije vruće, ali sad se toplinski valovi opasni po zdravlje pojavljuju češće, intenzivniji su i duže traju.
"Europa probija rekorde tijekom lipnja i ove godine. Imamo trend postupnog zagrijavanja Europe, u 10 godina to područje se zagrijava za pola stupnja, a na taj trend zagrijavanja dodaju se i ekstremni pojedinačni događaji", rekao je Guttler.
Što je sustav omega koji je donio toplinski val?
Objasnio je kako je sustav omega, o kojem se dosta govori ovih dana, područje visokog tlaka u obliku omege nad Europom, koje oborine zaobilaze i na zahvaćenim područjima uspore nastanak naoblake koji bi hladio površinu.
"Sustav omege nije novi, ali se pojavljuje češće. Imamo dotok toplog zraka iz područja Sahare u jugozapadnoj struji, koje dolazi na područje visokog tlaka u Europi, područje anticiklone, koje se sporije kreće nego ciklone. Spore omege mogu se zadržati i po dva tjedna na nekom području. Najveći problem nastaje kad ta razdoblja traju dulje vrijeme i to je najveći rizik za ljudsko zdravlje", istaknuo je ranvatelj DHMZ-a.
Brze ljetne oluje prolaze poput lasera
No, na pojedinim područjima možemo imati pljuskove, oluje i grmljavinska nevremena, ali se oni se ne mogu puno unaprijed precizirati.
"Omega sustav anticiklone preko cijele zapadne Europe, koji zahvaća i Hrvatsku može se tjedan unaprijed prognozirati, a te brze ljetne oluje, koje mogu kao laser proći usko po nekom području, ne mogu. Grmljavinska nevremena možemo prognozirati jedan do dva dana unaprijed u kojem bi se dijelu Hrvatske mogao dogoditi", istaknuo je Guttler.
Na kraju je upozorio i na opasnost od požara, koja raste s visokim temperaturama, ali mogu ih izazvati i grmljavinska nevremena.
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