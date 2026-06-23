"Hrvatska je srećom zasad u rubnoj zoni ovog toplinskog vala, drugog po redu većeg toplinskog vala koji je zahvatio zapad Europe. Najveći problem predstavljaju visoke temperature koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Problemi se mogu pojaviti i s infrastrukturom, ali posljedice su najveće po ljudsko zdravlje", istaknuo je Guttler te ponovio da se posebno treba voditi računa da se djeca ne ostavljaju u automobilima jer temperature se mogu popeti i na 50 stupnjeva, što je životno ugrožavajuće.