Stižu još veće vrućine, temperatura će rasti iz dana u dan: Kada konačno stiže osvježenje?

Temperatura je u unutrašnjosti tijekom noći i rano jutros bila oko ili malo ispod 20°C, a na Jadranu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva koliko je jutros već u 5 sati izmjereno u Dubrovniku.



U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Poslijepodne i navečer uglavnom su u kopnenim krajevima mogući lokalni grmljavinski pljuskovi, dok je na obali mogućnost za njih minimalna. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, ujutro mjestimice i pojačana bura koja će poslijepodne duž većeg dijela obale okrenuti na umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će i danas dohvatiti vrlo visoke brojke između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je između 24 i 27°C. Podsjećamo i na vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.



I srijeda nam nosi vrlo slično vrijeme. Puno sunca, vruće i sparno, ali još uvijek pomalo nestabilno pa je poslijepodne ili navečer moguć lokalni grmljavinski pljusak. Za to je mogućnost uglavnom na istoku zemlje, u unutrašnjosti Istre i u Konavlima. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.



U drugoj polovici tjedna suho, sunčano i postupno još toplije vrijeme. Dan po dan ćemo dodavati po stupanj pa bi za vikend i početkom sljedećeg tjedna temperatura zraka u popodnevnim satima u većem dijelu Hrvatske bila oko 35°C ili više.