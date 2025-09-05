INA u borbi sa sindikalcima: "Samoprozvani reprezentativni sindikati si daju za pravo..."

"To znači da su reprezentativni i samoprozvani reprezentativni sindikati, uz blagoslov Uprave, dali sebi pravo uzeti monopol nad Radničkim vijećem, koje treba predstavljati radnike, a time i nad predstavnikom radnika u Nadzornom odboru", kazala je Marina Palčić na konferenciji za novinare i dodala da takvu presudu očekuju za još dvije tvrtke - za STSI – Integrirane tehničke servise i INA Maloprodajne servise.