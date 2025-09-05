INA u borbi sa sindikalcima: "Samoprozvani reprezentativni sindikati si daju za pravo..."

Iz INA-e su u petak, nakon što je NSRH obznanio da se prvostupanjskom presudom poništavaju zadnji izbori za Radničko vijeće, istaknuli da ta tvrtka ne provodi ni ne nadzire izbore, no, da će, postane li presuda pravomoćna, osigurati materijalno-tehničke uvjete za nove izbore.
Reagirajući na danas iznesene tvrdnje Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (NSRH) vezane uz prvostupanjsku presudu prema kojoj se poništavaju zadnji izbori za Radničko vijeće, INA je naglasila da ne ulazi u odnose između pojedinih sindikata te, prema zakonu, ne provodi ni ne nadzire provođenje radničke izbore.
"Ako odluka suda postane pravomoćna, INA će postupiti sukladno zakonu i osigurati materijalno-tehničke uvjete za provođenja novih izbora", naveli su u priopćenju.
Predsjednica NSRH-a Marina Palčić rekla je u petak da su dobili prvostupanjsku presudu protiv INA-e prema kojoj se poništavaju zadnji izbori za Radničko vijeće u toj tvrtki čime su, kaže, dokazali da izbori nisu bili demokratski i da su nezakonito provedeni.
"Samoprozvani reprezentativni sindikati si daju za pravo..."
"To znači da su reprezentativni i samoprozvani reprezentativni sindikati, uz blagoslov Uprave, dali sebi pravo uzeti monopol nad Radničkim vijećem, koje treba predstavljati radnike, a time i nad predstavnikom radnika u Nadzornom odboru", kazala je Marina Palčić na konferenciji za novinare i dodala da takvu presudu očekuju za još dvije tvrtke - za STSI – Integrirane tehničke servise i INA Maloprodajne servise.
Istaknula je da su oni prvi sindikat, koji se uz tri "ustaljena" sindikata, drznuo i usudio kandidirati na izborima za Radničko vijeće u te tri tvrtke INA Grupe.
