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nuklearni program

Veliki preokret u pregovorima? Trump tvrdi da Iranu nije ponudio - ništa

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Hina
|
29. ruj. 2026. 07:08
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FINN GOMEZ/Getty Images/AFP

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je demantirao da je Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako Teheran pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu, prenosi Reuters.

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"To nije istina. Nisam im ponudio NIŠTA", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, odgovarajući na izvještaj Axiosa koji je, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, objavio da je američki predsjednik spreman Iranu ponuditi popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine u zamjenu za "konkretne" iranske korake kad je riječ o nuklearnom programu.

O istoj priči izvijestio je i CNN, pozivajući se također na riječi neimenovanog američkog dužnosnika.

Ciljevi i rokovi koje američki predsjednik navodi za rat u Iranu kontinuirano se mijenjaju, napominje Reuters. Rat je započeo posljednjeg dana veljače kad su SAD i Izrael napali Iran, a Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje u regiji uz Perzijski zaljev u kojima se nalaze američke zračne baze.

U američko-izraelskim napadima na Iran i izraelskim napadima na Libanon ubijene su tisuće ljudi, a milijuni su raseljeni.

Američki i iranski dužnosnici razgovarali su u ponedjeljak s posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju sedmomjesečnog rata, izvijestio je Reuters u utorak, pozivajući se na riječi dužnosnika obiju zemalja.

Trump je među ciljevima rata naveo slabljenje iranskih nuklearnih kapaciteta.

Iran, koji nema nuklearno oružje, demantira tvrdnje da ga pokušava nabaviti. SAD ima nuklearno oružje, podsjeća Reuters.

Teheran tvrdi da kao potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja ima pravo na razvoj nuklearne tehnologije za mirnodopske svrhe.

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