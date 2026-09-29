Veliki preokret u pregovorima? Trump tvrdi da Iranu nije ponudio - ništa

"To nije istina. Nisam im ponudio NIŠTA", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, odgovarajući na izvještaj Axiosa koji je, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, objavio da je američki predsjednik spreman Iranu ponuditi popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine u zamjenu za "konkretne" iranske korake kad je riječ o nuklearnom programu.