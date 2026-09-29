glavni državni odvjetnik
Sabor nastavlja rad raspravom o radu DORH-a: Turudić podnosi izvješće
Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje, a ovaj će tjedan, među inim, raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu Državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjilo broj neriješenih predmeta
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Izvješće je glavni državni odvjetnik podnio na 334 stranice te navodi da su tijekom 2025. državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke.
Ukupno je riješeno 242.391 predmet, što predstavlja povećanje od gotovo pet posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno broj novozaprimljenih predmeta u blagom je padu, a to je dodatno pridonijelo smanjenju ukupnog opterećenja.
Broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto te iznosi 48.908 čime je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.
Stopa ažurnosti porasla je s 98 na 104 posto, što znači da su državna odvjetništva rješavala ne samo tekući priljev predmeta nego i dio zaostalih. Uz to, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje dodatno je skraćeno, a povećan je i broj riješenih predmeta po rješavatelju.
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