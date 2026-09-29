I u drugom dijelu tjedna nastavit će se stabilno, sunčano i relativno toplog, čak i vrlo toplo vrijeme. Ipak, računajte da će jutra i dalje biti svježa, osobito u kopnenim krajevima. Promjena vremena zasad je izgledna tek u novom tjednu, i to u njegovom drugom dijelu, tako trenutačno sugeriraju prognostički materijali. Situacija je još podložna promjeni.