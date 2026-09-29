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VREMENSKA PROGNOZA

Na kraju rujna stabilno i toplo, promjena vremena u drugom tjednu listopada

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Tea Blažević
|
29. ruj. 2026. 07:13
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Pixabay

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, lokalno u unutrašnjosti ima magle koja smanjuje vidljivost, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Također, svježe je u kopnenim krajevima, tek su četiri stupnja u Bednji. U nastavku utorka prevladavat će sunčano, na moru uz pojačanu buru, no slabjet će prolazno poslijepodne, i onda će ponovno jačati u večernjim satima.

Srijeda će također biti u znaku stabilnog, sunčanog vremena, toplog. Ujutro će mjestimice biti magle na kopnu. Bura će na moru biti još jaka u noći i ujutro, osobito pod Velebitom.

I u drugom dijelu tjedna nastavit će se stabilno, sunčano i relativno toplog, čak i vrlo toplo vrijeme. Ipak, računajte da će jutra i dalje biti svježa, osobito u kopnenim krajevima. Promjena vremena zasad je izgledna tek u novom tjednu, i to u njegovom drugom dijelu, tako trenutačno sugeriraju prognostički materijali. Situacija je još podložna promjeni.

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Teme
tea blažević vremenska prognoza vrijeme u hrvatskoj

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