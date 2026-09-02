spor oko ilegalnog otpada
Inicijativa iz Gospića poslala poruku Plenkoviću: Ništa 18 mjeseci, a tri dana prije prosvjeda bi sjeo za stol...
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" odgovorila je premijeru Andreju Plenkoviću, koji je danas posjetio Gospić i objavio trenutačno stanje što se tiče saniranja ilegalnog otpada
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"Problemi se rješavaju za stolom, ne na ulici", citirali su iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" Andreja Plenkovića, koji je danas posjetio Gospić.
Uslijedio je odgovor inicijative, objavljen na njihovoj Facebook stranici.
"18 mjeseci kasnije i tri dana prije prosvjeda!"
"Prozvati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili tri dana prije najvećeg prosvjeda u Hrvatskoj sjesti s vama za stol "jer se tu rješavaju problemi" je krajnje neprimjereno obraćanje građanima koji traže poštivanje zakona i zaštitu. Građani su TU danonoćno već godinama! Žive u tome. Kucaju na sva vrata!
Isti ti građani su vam od izbijanja afere pisali ČETIRI puta i tražili od vas da sjednete s njima za stol", poručili su iz inicijative.
"18 mjeseci niste ni odgovorili, a sada nam ovako odgovarate! Nisu građani ti koji trebaju vama nešto odgovarati!
I danas ste relativizirali cijelu situaciju, do jučer ste tvrdili da nema ni hitnosti ni problema, ali niste se niti u jednom trenutku osvrnuli na problem koji ne leži samo zakopan ispod ličke zemlje", dodaje se.
"Vrlo jasno ste u svojoj izjavi rekli kako, citiramo: "Cijeli sustav dobit će novu dinamiku i nove zadaće te će biti u boljem stanju nego što je bio dosad". Dakle, što to znači?", dodaje se u objavi.
"Ništa se nije promijenilo osim jednog, vidjeli ste koliko nas izlazi petog rujna. Otpad je isti, nalazi su isti, zakoni su isti. Znači, sustav nije proradio zbog sebe, nego zbog naroda koji je rekao DOSTA JE BILO! A to je porazno! Prekrivanje "zbog kiše" tri godine kasnije nije rješavanje problema opasnog otpada zakopanog u krškoj ličkoj zemlji. Poštujete naše zakone!"
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