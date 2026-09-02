Inicijativa iz Gospića poslala poruku Plenkoviću: Ništa 18 mjeseci, a tri dana prije prosvjeda bi sjeo za stol...

"Prozvati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili tri dana prije najvećeg prosvjeda u Hrvatskoj sjesti s vama za stol "jer se tu rješavaju problemi" je krajnje neprimjereno obraćanje građanima koji traže poštivanje zakona i zaštitu. Građani su TU danonoćno već godinama! Žive u tome. Kucaju na sva vrata!