Hrstić: Voda u Gospiću je u potpunosti ispravna za piće

Na pitanje novinara Hrstić je izvijestila kako je, u vezi s prošlotjednom smrću 39-godišnjeg Luke Palatinuša u čekaonici hitnog prijema Županijske bolnice u Čakovcu, zdravstvena inspekcija otišla u bolnicu. Njihov nalaz i vrijeme postupka analize ovisi o opsegu problema, hoće li to biti za dan, dva ili tri, ne znam, ali po izvršenom zdravstveno-inspekcijskom nalazu izdat će rješenje, koje može biti ili gotovo ili iziskivati potencijalno sljedeći korak, što je najčešće usmjeravanje na povjerenstvo Hrvatske liječničke komore, naglasila je.