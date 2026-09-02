"PRATI SE KVALITETA"
Hrstić: Voda u Gospiću je u potpunosti ispravna za piće
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u srijedu je iz Gospića poručila kako se kvaliteta tamošnje vode iz javne opskrbe kontinuirano prati te da svi nalazi pokazuju da je voda u potpunosti ispravna za piće, a s ispitivanjima će nastaviti sve dok postoji potencijalna ugroza za vodu.
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„Mogu potvrditi da se voda iz javne opskrbe kontinuirano prati i svi nalazi pokazuju da je voda u potpunosti ispravna za piće i tako ćemo nastaviti raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za vodu, vezano uz postupak sanacije opasnog otpada. Mjerimo koliko je potrebno, dinamiku, broj uzoraka i poziciju s koje uzimaju uzorci prilagođavamo svim nalazima i izvještavamo javnost”, potvrdila je ministrica zdravstva nakon sastanka predstavnika Vlade s lokalnom zajednicom u Gospiću.
Za ispitivanje bunarske vode prijavilo se 70-ak korisnika, riječ je o vodi koja nije u javnom opskrbnom sustavu i za njih se rade ispitivanja, a kada budu gotova izvijestit ćemo javnost, kazala je, naglasivši kako je riječ o vodi koja se ne koristi za piće.
Najavila je kako će se testirati i hrana i navela kako je do sada uzorkovano 30-ak uzoraka hrane koju su dali građani iz vlastitih domaćinstava i koju koriste za vlastite potrebe te da će o nalazima izvijestiti čim budu gotovi.
Slučaj smrti u čakovečkoj bolnici
Na pitanje novinara Hrstić je izvijestila kako je, u vezi s prošlotjednom smrću 39-godišnjeg Luke Palatinuša u čekaonici hitnog prijema Županijske bolnice u Čakovcu, zdravstvena inspekcija otišla u bolnicu. Njihov nalaz i vrijeme postupka analize ovisi o opsegu problema, hoće li to biti za dan, dva ili tri, ne znam, ali po izvršenom zdravstveno-inspekcijskom nalazu izdat će rješenje, koje može biti ili gotovo ili iziskivati potencijalno sljedeći korak, što je najčešće usmjeravanje na povjerenstvo Hrvatske liječničke komore, naglasila je.
„Svaki slučaj koji ima nepovoljan ishod u liječenju ima jasan protokol po kojemu se postupa, a nakon cijele procedure određuju se korektivne mjere. Za Čakovec u ovom trenutku potvrde o potencijalnoj grešci nema, a kada bude poznat nalaz, moći ću komentirati konkretan slučaj”, poručila je ministrica zdravstva.
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