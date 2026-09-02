"Gospić je naš dom"
Daria Došen za N1: Službeni poziv na sastanak s premijerom nismo ni dobili
Naš Borna Šmer razgovarao je s Darijom Došen iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" uoči dolaska Andreja Plenkovića u Gospić, tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću
Oglas
"Službeni poziv na sastanak nismo ni dobili", kazala je Daria Došen, komentirajući izostanak građanske inicijative s najavljenog sastanka u Gospiću na kojemu će prisustvovati Andrej Plenković i njegovi ministri.
Zajednička odluka
"Ali naš stav, naša zajednička odluka, svakako je to da nema smisla prisustvovati na sastanku tri dana prije velikog najavljenog prosvjeda u Zagrebu. Taj prosvjed će imati poruku da se ovo ne smije ponoviti ne samo u Gospiću i Lici nego u cijeloj Hrvatskoj, koja je opterećena ilegalnim odlagalištima", dodala je.
Kaže kako članovi građanske inicijative nisu iznenađeni ovakvim ponašanjem državnog vrha.
"Dobro nam je poznat ovaj obrazac ponašanja države; u godinu i pol koliko radimo, već se u više navrata ponovilo. Prije prosvjeda u Gospiću su se sastajali državni ministri, recimo, objavljivale su se analize doslovno u noći, tako da smo mi bili spremni na ovo, da će nas država pokušati umiriti, ali mi ostajemo ustrajni u svojim ciljevima."
"Stvorila se zajednička energija"
Dodaje kako im podrška iz svih kuteva civilnog društva daje snagu da rade i dalje.
"Imamo ogromnu podršku iz cijele Hrvatske, od svih građana, ekoloških udruga, sindikata... Stvorila se zajednička energija koja nas nosi, koja nam pomaže da to realiziramo. Za sastanke smo otvoreni nakon prosvjeda, kao i do sada. Prosvjed nije bio u planu kad smo se osnovali, nastojali smo to riješiti, u četiri navrata smo pisali premijeru. Nismo dobili nikakve odgovore."
"Predložili smo i preventivne mjere, istražili smo to sa stručnjacima. Spremni smo uvijek na razgovore, na tome se temelji naš način rada, ali kako su institucije zakazale, prisiljeni smo bili izaći na ulicu. I izaći ćemo", kaže Došen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas