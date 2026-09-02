Daria Došen za N1: Službeni poziv na sastanak s premijerom nismo ni dobili

"Dobro nam je poznat ovaj obrazac ponašanja države; u godinu i pol koliko radimo, već se u više navrata ponovilo. Prije prosvjeda u Gospiću su se sastajali državni ministri, recimo, objavljivale su se analize doslovno u noći, tako da smo mi bili spremni na ovo, da će nas država pokušati umiriti, ali mi ostajemo ustrajni u svojim ciljevima."