Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" objavila je priopćenje putem kojega je komentirala događaje oko otkazivanja, pa novog organiziranja dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca u Zagrebu.
"Vlast bez granica nije ni demokracija ni domoljublje, nego strukturalno
nasilje", poručili su pa nastavili:
"Vlada Andreja Plenkovića danas je pokazala široj javnosti svoje pravo
lice - facu nasilnika i bezakonja, koju mi novinarke i aktivistkinje,
kulturnjaci i umjetnici, civilno društvo i akademska zajednica već
odavno poznajemo. Iza uglađenog europskog imidža i statistika o rastu
BDP-a stoji vlast koja se ne libi kršiti Ustav, zaobilaziti zakone i
gaziti institucije kada joj one postanu prepreka."
"Vlada Andreja Plenkovića krši Ustav i ponaša se suprotno svim
demokratskim i pravnim standardima. Vlada je ovim potezom jasno poručila
da za nju ne vrijede ni zakoni, ni nadležnosti, ni lokalna samouprava,
već isključivo gola politička moć. Kada izvršna vlast samovoljno
ignorira odluke demokratski izabrane gradske vlasti i preuzima ovlasti
koje joj ne pripadaju, to nije snaga države, već demonstracija sile", dodaje se.
"Nakon što su ogradili Markov trg od građana i medija prije više od pet
godina, nakon što su prvo odškrinuli a prošlog ljeta širom otvorili
vrata ustašizaciji Hrvatske i normalizaciji nasilja i mržnje, sada
otimaju od građana i javni prostor da bi svima bilo jasno tko odlučuje."
"Ovo nije pitanje sporta, niti slavlja. Demokracija bez granica vlasti je
farsa. Demokracija ne postoji bez poštivanja procedura, nadležnosti i
vladavine prava. Država u kojoj Vlada gazi Ustav nije jaka država, nego
država straha", poručuju iz inicijative.
"Poruka koju Vlada šalje posve je jasna: Vlada može što hoće, kada hoće i
gdje hoće. Lokalne vlasti, zakoni i institucije postoje samo dok su
poslušne i tihe."
"Proslave sportskih pobjeda ne smiju biti paravan za državnu samovolju
niti alibi za zloćudni povijesni revizionizam. Ovo je pitanje Ustava,
demokracije i jasnih granica državne moći."
"Pozivamo sve da stanu uz Zagreb kao grad slobode, demokracije i
antifašizma - grad koji ima pravo reći ne samovolji vlasti i obrani
vrijednosti na kojima počiva moderna Hrvatska", dodaje se.
"Inicijativa Za Hrvatsku slobode poručuje kako nećemo šutjeti i tiho
promatrati kako Andrej Plenković i rotirajući ministri pretvaraju ovu
državu i društvo u desničarsku lokvu svojih pajdaša. Ovo je borba za
demokraciju i slobodu", zaključuju iz inicijative Za Hrvatsku slobode.
Opširnije oko dočeka reprezentivaca pročitajte OVDJE.
