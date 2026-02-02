"Vlada Andreja Plenkovića krši Ustav i ponaša se suprotno svim

demokratskim i pravnim standardima. Vlada je ovim potezom jasno poručila

da za nju ne vrijede ni zakoni, ni nadležnosti, ni lokalna samouprava,

već isključivo gola politička moć. Kada izvršna vlast samovoljno

ignorira odluke demokratski izabrane gradske vlasti i preuzima ovlasti

koje joj ne pripadaju, to nije snaga države, već demonstracija sile", dodaje se.