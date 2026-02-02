VIDEO / Ušao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu 'Čavoglave': "Tomaševiću ovo nećeš zabraniti!"

Muškarac je ubrzo izbačen.
Oglas
"Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni', rekao je muškarac koji je danas ušetao u Gradsko poglavarstvo sa zvučnikom iz kojeg su svirale 'Bojna Čavoglave'. Ubrzo je izbačen, a snimka je objavljena na Facebooku Bolja Hrvatska.
Podsjetimo, protueksplozijski pregled na dvije lokacije zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama još uvijek traje, potvrdila je Policijska uprava zagrebačka za Hinu nakon što su mediji izvijestili o prijetećoj poruci o 30 postavljenih bombi i prijetnji smrću zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.
Sve oko dočeka rukometaša pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas