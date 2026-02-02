Medved zove na doček: "Dođite u što većem broju"

Mrežama se širi poziv ministra branitelja Tome Medveda iz HDZ-a, udrugama iz domovinskog rata da dođu na današnji doček rukometaša u Zagrebu.
"Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski rukometaši su osvajanjem brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu i još jednom potvrdili zasluženo mjesto u vrhu europskog i svjetskog rukometa", stoji u priopćenju Medveda.
"Unatoč brojnim ozljedama, srčanom i borbenom igrom pokazali su iznimnu volju, predanost i zajedništvo u borbi za hrvatski dres, promičući na taj način hrvatsko ime diljem svijeta. Ova bronca sija kao zlato jer je izborena srcem protiv svih prepreka.
Stoga će Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom danas 2. veljače 2026. godine na Trgu bana Josipa Jelačića, s početkom u 18:00 sati, organizirati svečani doček našim brončanim dečkima.
Pozivamo Vas da im zajedno zahvalimo što su nas opet učinili ponosnima i da se pozivu odazovete u što većem broju kako bi im dostojanstveno zahvalili i čestitali na našem velikom nacionalnom sportskom postignuću", stoji u pozivu potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja.
