ministar branitelja

Medved zove na doček: "Dođite u što većem broju"

N1 Info
02. velj. 2026. 14:36
Tomo Medved
Igor Kralj/PIXSELL

Mrežama se širi poziv ministra branitelja Tome Medveda iz HDZ-a, udrugama iz domovinskog rata da dođu na današnji doček rukometaša u Zagrebu.

"Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski rukometaši su osvajanjem brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu i još jednom potvrdili zasluženo mjesto u vrhu europskog i svjetskog rukometa", stoji u priopćenju Medveda.

"Unatoč brojnim ozljedama, srčanom i borbenom igrom pokazali su iznimnu volju, predanost i zajedništvo u borbi za hrvatski dres, promičući na taj način hrvatsko ime diljem svijeta. Ova bronca sija kao zlato jer je izborena srcem protiv svih prepreka.

Stoga će Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom danas 2. veljače 2026. godine na Trgu bana Josipa Jelačića, s početkom u 18:00 sati, organizirati svečani doček našim brončanim dečkima.

Pozivamo Vas da im zajedno zahvalimo što su nas opet učinili ponosnima i da se pozivu odazovete u što većem broju kako bi im dostojanstveno zahvalili i čestitali na našem velikom nacionalnom sportskom postignuću", stoji u pozivu potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

doček rukometaša grad zagreb tomo medved

