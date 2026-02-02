"Ovo što je ispalo sad nakon ovog svega, ovo je stvarno... Politiku ne bih komentirao, politika me iskreno ne zanima. Zanima me jedino da mojoj djeci bude u budućnosti bolje, a kako stvari sad stoje, ne znam koliko im je svijetla budućnost u Hrvatskoj. Mislim da to treba biti bitniji, veći problem nego tko će pjevati ili neće pjevati, ali ovo je, ne znam, glupo mi je... Ako je želja bila igrača, ja ne vidim tu zašto ne bi pjevao, mi da smo mi tražili da nam dođe U2 pjevati i kažemo, ok, ako ne dođe U2, nećemo doći... Ne znam, glupo mi je tu isto komentirati jer to je iskreno dvosjekli mač."