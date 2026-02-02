Drago vuković
Slavni rukometaš: Zanima me samo da mojoj djeci u budućnosti bude bolje, a kako stvari sad stoje, ne znam koliko im je svijetla budućnost u Hrvatskoj
Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je bivši hrvatski rukometaš Drago Vuković, koji je komentirao doček reprezentacije nakon osvajanja bronce na Europskom rukometnom prvenstvu.
Upitan konkretno o tome koliko je glazba bitna u sportu, bivši hrvatski rukometni reprezentativac Drago Vuković je odgovorio kako su se oni kao igrači uvijek dogovarali koji će repertoar puštati, ali i da ima onih, naravno, koji vole svoj mir:
"Svaki igrač se priprema drugačije za utakmicu. Ja znam za igrača koji igra igrice na mobitelu sekundu prije nego što će izaći na zagrijavanje. Svatko ima svoje rituale i ja sam bio voljan, meni je bio gušt, imati dobru muziku koja te diže, koja te pripremi za utakmicu. Neka svatko odredi za sebe kako će."
Upitan je i za poveznicu sporta i glazbe zbog situacije koja se događa sa dočekom rukometaša u Zagrebu i sudjelovanja Marka Perkovića Thompsona.
Koliko je bilo politike u samom sportu kada je on bio aktivan, Vuković odgovara:
"Koliko se sjećam, nije bilo uopće. Ovo mi je iskreno tužno. Tužno mi je danas koju god stranicu da okrenem da se samo priča o prepucavanjima, da li je trebao, nije trebao, ovi osuđuju ovo, osuđuju ono. Vi bilo što da kažete, svoje mišljenje, uvijek će biti osoba koje će vas podržavati, i koje vas neće podržavati. Tako je bilo kad sam bio igrač."
"Ovo što je ispalo sad nakon ovog svega, ovo je stvarno... Politiku ne bih komentirao, politika me iskreno ne zanima. Zanima me jedino da mojoj djeci bude u budućnosti bolje, a kako stvari sad stoje, ne znam koliko im je svijetla budućnost u Hrvatskoj. Mislim da to treba biti bitniji, veći problem nego tko će pjevati ili neće pjevati, ali ovo je, ne znam, glupo mi je... Ako je želja bila igrača, ja ne vidim tu zašto ne bi pjevao, mi da smo mi tražili da nam dođe U2 pjevati i kažemo, ok, ako ne dođe U2, nećemo doći... Ne znam, glupo mi je tu isto komentirati jer to je iskreno dvosjekli mač."
Koliko mislite da su igrači svjesni svih tih političkih konotacija koje se dogode zbog insistiranja na Thompsonu? Koliko tu ima ulogu sama svlačionica po vama, koliko možda savezi?
"A slušajte, to je, mi smo imali situaciju gdje smo bili u Pekingu, godinu dana nisam bio kući, i kad smo se vratili uzeli smo broncu i bilo nam je rečeno, ja sam doslovce 24 sata mogao usput vidjeti obitelj, bilo mi je rečeno, ne možeš ići odmah kući, moramo ići kod premijerke na prijem... Što ćeš, moraš, ideš na prijem i šuti i i slušaj. Otići ćeš kući na 6 sati i onda ćeš otići u klub. Tako da, nažalost, politika i sport ne bi trebali ići skupa, ali... S druge strane, bez politike, bez ulaganja u sport i infrastrukturu, sporta neće biti."
"Jer kad jedna Barbara Matić iz podruma uzme zlato, onda se svi dođu slikati s njom. Curi svaka čast. Ali šta se promijenilo po pitanju Barbare Matić? Split je dao pet tenisača u top deset, a Split nema dvoranu za tenis. To bez politike ne može. Da netko odluči da neće napraviti to, mi sportaši to ne možemo odlučiti", kaže Drago Vuković.
