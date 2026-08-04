Četvrtak će ostati iznimno vruć, posebno od istočne Slovenije i Hrvatske preko Mađarske, Slovačke i sjeverne Srbije do Rumunjske i Ukrajine. Prognoze upućuju na to da će upravo taj dan biti najtopliji u tjednu za sjeverni Balkan i istočnu Europu. U petak će se vrlo visoke temperature proširiti prema zapadnoj Rusiji te južnije preko Balkana do Bugarske i Grčke.