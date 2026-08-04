PROGNOZA SEVERE WEATHERA
Zbog toplinske kupole Hrvatskoj prijete temperature do 42 °C, vrhunac vala tek stiže
Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe nastavit će se i idućih dana, a meteorolozi upozoravaju da će u pojedinim dijelovima kontinenta temperature prelaziti 40 Celzijevih stupnjeva.
Snažan visinski greben nastavlja se širiti prema istoku preko središnje Europe i Balkana, zbog čega će setoplinski val s temperaturama višima od 40 Celzijevih stupnjeva zadržati i tijekom sljedećih dana, objavio je meteorološki servis Severe Weather Europe (SWE), prenosi Index. Uzrok takvih vremenskih prilika je toplinska kupola povezana s atmosferskim obrascem poznatim kao Omega blok.
Prema navodima SWE-a, iz sjeverne Afrike i dalje pristiže vrlo topao i suh zrak koji iznad sjeverne Italije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i okolnih područja uzrokuje iznimno velika temperaturna odstupanja u višim slojevima atmosfere.
Za aktualni toplinski val zaslužan je stabilan sustav visokog tlaka smješten iznad središnje Europe. Spuštanjem zraka dolazi do njegova komprimiranja i dodatnog zagrijavanja nižih slojeva troposfere. U nizinama, poput Padske i Panonske, očekuju se najviše dnevne temperature između 40 i 43 Celzijeva stupnja. Suhi kontinentalni vjetrovi pritom održavaju nisku razinu vlage i dodatno isušuju tlo. Vrućina neće popuštati ni tijekom noći, pa se u većim gradovima minimalne temperature neće spuštati ispod 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.
Što je toplinska kupola?
Toplinska kupola bila je jedan od ključnih čimbenika svih dosadašnjih rekordnih toplinskih valova u SAD-u, Kanadi i Europi te predstavlja jedno od glavnih obilježja ljetnih vremenskih obrazaca na tim područjima. Nastaje kada se razviju ekstremno visoke temperature, a visinski greben, odnosno masa vrlo toplog zraka na velikim visinama, oblikuje svojevrsnu kupolu. Takav sustav, poznat i kao snažna anticiklona, donosi vrlo visoke, a ponekad i rekordne temperature područjima koja zahvati.
Izraz toplinska kupola koristi se kada se veliko područje visokog tlaka dulje vrijeme zadrži nad znatnim dijelom kontinenta. Ako je sustav dovoljno snažan i stabilan, može potrajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Djeluje poput poklopca koji zadržava topli zrak na svim razinama atmosfere dok se spušta prema tlu, zbog čega zračna masa postaje neuobičajeno topla u nižim slojevima, a uz samu površinu doseže ekstremne vrijednosti.
Toplinska kupola širi se prema istoku
Ovotjednu vremensku situaciju u Europi obilježava snažan i postojan visinski greben iznad središnjeg dijela kontinenta koji se postupno pomiče prema istoku. Sredinom tjedna nad zapadnu Europu stići će visinski val koji će pojačati jugozapadno strujanje između ta dva sustava. Prognoze pokazuju da će se snažan greben zadržati najmanje do kraja sljedećeg vikenda.
Takve okolnosti donijet će ekstremne vrućine na širokom području koje se proteže od Alpa te Padske i Panonske nizine pa sve do Ukrajine. Najtoplija zračna masa nalazit će se ispod središta toplinske kupole, koje će sredinom tjedna biti iznad Njemačke, Češke, Poljske, Slovačke, Austrije, sjeverne Italije i Slovenije. Najizraženija temperaturna odstupanja u srijedu se očekuju iznad Poljske.
Kako se toplinska kupola bude širila prema istoku, u utorak će najviše temperature zahvatiti Njemačku, Češku, Slovačku, Austriju, Mađarsku i Sloveniju. U srijedu će se jezgra najtoplijeg zraka premjestiti prema Hrvatskoj, Srbiji i Rumunjskoj, dok će područje od Beneluksa do Njemačke zahvatiti blaže osvježenje.
Četvrtak će ostati iznimno vruć, posebno od istočne Slovenije i Hrvatske preko Mađarske, Slovačke i sjeverne Srbije do Rumunjske i Ukrajine. Prognoze upućuju na to da će upravo taj dan biti najtopliji u tjednu za sjeverni Balkan i istočnu Europu. U petak će se vrlo visoke temperature proširiti prema zapadnoj Rusiji te južnije preko Balkana do Bugarske i Grčke.
Temperature do 43 Celzijeva stupnja
Ovoga tjedna temperature će nastaviti rasti u sjevernoj Italiji i Panonskoj nizini. Od srijede će u dolini rijeke Po dosezati oko 40 Celzijevih stupnjeva, dok se od Mađarske preko istočne Hrvatske i sjeverne Srbije do zapadne Rumunjske očekuju vrijednosti do 42 stupnja. Vrhunac toplinskog vala predviđa se za četvrtak, kada bi u središnjem dijelu Panonske nizine temperatura mogla dosegnuti 43 Celzijeva stupnja.
U utorak će u središnjoj Europi temperature u Njemačkoj, istočnoj Austriji i Češkoj dosezati između 36 i 40 Celzijevih stupnjeva. Kako se visinski greben bude pomicao prema istoku, svježiji atlantski zrak u srijedu će potisnuti najjaču vrućinu prema istočnim dijelovima tih zemalja.
Od srijede će izdužena jezgra grebena u istočnoj Europi donijeti temperature između 38 i 41 Celzijeva stupnja. Vrlo toplo vrijeme zadržat će se do petka, kada se očekuje dolazak fronte sa zapada. Prognoziraju se i tropske noći s temperaturama višima od 20 Celzijevih stupnjeva.
Prognoza za idući tjedan
Prema trenutačnim prognozama, postoji mogućnost da se tijekom idućeg tjedna novi snažan visinski greben proširi nad jugozapadnu, zapadnu i središnju Europu. Iako je riječ o desetodnevnoj prognozi i njegova točna pozicija još nije sigurna, meteorološki modeli upućuju na takav razvoj situacije.
Ako se takav sustav razvije, ponovno bi se uspostavila stabilna toplinska kupola koja bi mogla održavati ekstremne vrućine do sredine kolovoza. Modeli također pokazuju mogućnost novog zatopljenja od Portugala, Španjolske i Francuske prema Alpama, uz još jedan izražen toplinski val koji bi se potom mogao proširiti i na Britansko otočje.
Sadašnji visinski greben iznad istočne Europe i Balkana trebao bi oslabjeti tijekom sljedećeg vikenda.
Što kaže DHMZ?
Državni hidrometeorološki zavod također očekuje vrhunac toplinskog vala u srijedu i četvrtak, kada je za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi crveno upozorenje.
Za razliku od prognoze Severe Weather Europea, DHMZ zasad ne očekuje temperature više od 40 Celzijevih stupnjeva, nego najviše do 39 stupnjeva.
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