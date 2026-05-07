Investitor odustao od klaonice peradi u Vidrenjaku: Aktivisti i građani Siska poručuju da borba nije gotova

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je, na zahtjev investitora, rješenje o obustavi procjene studije utjecaja na okoliš za postrojenje za klanje i preradu peradi u Vidrenjaku na području Općine Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Nositelj projekta, Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o. iz Čakovca, zahtjev za obustavu postupka dostavio je ministarstvu 28. travnja, bez obrazloženja.
Iz Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" i Zelene akcije poručuju kako odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv "peradarskog megaprojekta", koji se razvija na području više hrvatskih županija.
"Nije gotovo dok nije gotovo", poručili su aktivisti, najavljujući nastavak aktivnosti usmjerenih na zaustavljanje svih projekata povezanih s velikim sustavima industrijskog uzgoja i prerade peradi.
Projekt od kojeg se odustalo tek je jedan od niza projekata koji su dio šireg sustava jednog od dva investitora koji ih razvijaju na području četiri hrvatske županije. Od početka upozoravamo da je nezakonito cjelovite sustave cijepati na manje sastavnice tijekom procjene njihova utjecaja na okoliš. Izgleda da su ozbiljnost tih upozorenja sada shvatili i investitori, navodi se u priopćenju Zelene akcije.
U Građanskoj inicijativi "Siščani ne žele biti smetliščani" ističu kako povlačenje jednog pogona predstavlja tek jednu dobivenu bitku, ali ne i završetak borbe protiv cijelog projekta.
Iz Zelene akcije ponovno su pozvali ministarstvo da, neovisno o zahtjevu investitora, obustavi sve postupke koji su još u tijeku te provede reviziju svih izdanih rješenja kojima su sporni projekti ocijenjeni prihvatljivima za okoliš.
Ako to ne učini, Hrvatska osim štete za okoliš i zdravlje ljudi riskira i kazne Europske unije zbog nezakonito provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu, upozorili su iz udruge.
Aktivisti su najavili nove prosvjede protiv peradarskog megaprojekta. U Donjoj Dubravi, kod ušća Mure u Dravu, za 16. svibnja najavljen je prosvjedni koncert pod nazivom "Drava se ne trži, niti ne kupuje", na kojem će nastupiti Darko Rundek, Cinkuši i lokalni izvođači.
Početkom lipnja planiran je i veliki prosvjed ispred Banskih dvora.
